Benedetta vittoria: la Diocesi travolge il Comune, ma il gol più importante è quello della solidarietà (Foto e video)

È finita con un risultato netto la partita di beneficenza che ha visto sfidarsi, sul prato del Comunale di Sanremo, la squadra dell’Amministrazione Comunale e quella della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. A spuntarla, anzi a dominare, sono stati i rappresentanti del clero, che hanno inflitto un sonoro 5-1 agli avversari in giacca e fascia tricolore.

Un risultato che ha fatto sorridere il pubblico sugli spalti, e che ha dato modo ai sacerdoti – abituati a parlare di perdono – di concedersi una giornata all’attacco. Per la squadra del Comune, guidata dal sindaco Alessandro Mager, l’unica consolazione è arrivata dal gol della bandiera, firmato da Luca Marvaldi, che ha salvato l’onore dell’amministrazione da uno 0-5 che sarebbe stato ben più difficile da digerire.

Il calcio d’inizio è stato affidato a Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi, mentre l’incontro è stato diretto dalla Segretaria Generale del Comune, la dottoressa Monica Di Marco, in veste di arbitra d’eccezione. Il clima è stato disteso e allegro, ma non sono mancati tackle decisi e gol da copertina.

L’iniziativa, inserita all’interno del programma “Sport e Speranza” promosso dalla Pastorale dello Sport della Diocesi in occasione dell’Anno Giubilare, aveva uno scopo ben più importante del punteggio finale: l’intero ricavato, raccolto tramite offerte libere all’ingresso, sarà infatti devoluto alla Caritas San Vincenzo della Parrocchia N.S. Annunciazione di Borgo, per sostenere le famiglie in difficoltà.

A fine partita, sorrisi e pacche sulle spalle da ambo i lati. Se in campo a brillare è stato il talento dei seminaristi, sugli spalti è stato l’affetto della comunità a fare la differenza. Una giornata di sport, amicizia e solidarietà, che – al di là del 5-1 – ha avuto un solo, vero vincitore: la beneficenza.

Le formazioni:

Comune di Sanremo

1 Cavallero Antonio (consigliere comunale)

15 oppure 12 porta : Cassini Marco (consigliere comunale)

(assente) Rossano Massimo (consigliere comunale)

6 Bestagno Giovanni (consigliere comunale)

16 Toesca Vittorio (consigliere comunale)

8 Marvaldi Luca (consigliere comunale)

5 Marenco Alessandro (consigliere comunale)

14 Asconio Fulvio (comandante polizia municipale)

7 Donzella Massimo (assessore)

13 Sbezzo Giuseppe (assessore)

9 Consiglio Tonino ( consigliere comunale)

10 Sindoni Alessandro (assessore)

17 Il Grande Alessandro (presidente consiglio comunale)

19 Fellegara Fulvio (vicesindaco)

11 Mager Alessandro (sindaco)

Clero diocesano

Don Floribert (borgo)

Don Gabriele (San Siro)

Don Benjamin (San Pietro)

Don Giovanni (Riva Ligure)

Don Adolfo (Bordighera Alta)

Don Valerio (Rettore seminario Sanremo)

Don Pietro (San Martino)

Frate Damiano ( Terra santa Bordighera)

Diacono Riccardo. (Villetta)

Seminarista Emmanuel

Andrea Lavelli

Filippo Rati

Fabrizio Borelli (seminario Sanremo)

Giovanni Castelli

Jean Clodio Honesphore

Leonardo Pasquarelli (Convento domenicani Taggia)

(Foto di Erika Bonazinga)