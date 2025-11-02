Diverse attività e visite guidate: Bordighera ospiterà il “Lions Day 2026”

A Bordighera andrà in scena il “Lions Day 2026” del distretto Lions 108Ia3. L'evento verrà realizzato nelle giornate dell'11 e 12 aprile. La Giunta comunale ha, infatti, approvato, con una delibera, la proposta del Lions Club Bordighera Capo Nero Host e del Lions Club Bordighera Otto Luoghi.

L’amministrazione comunale intende, infatti, sostenere la realizzazione di iniziative volte alla promozione dell’associazionismo benefico. Le finalità dei Lions Club sono quelle di servire le comunità a livello locale, promuovendo e incoraggiando l’eccellenza etica e il buon governo, sostenendo anche cause umanitarie ed aiutando chi è in difficoltà. I club sono l’organizzazione di servizio più grande al mondo, distribuiti in oltre 200 paesi ed aree geografiche di tutto il mondo, e svolgono, inoltre, attività di volontariato e senza scopo di lucro, promuovendo ed organizzando attività diverse anche attraverso raccolte di fondi per finalità socio-culturali a servizio della comunità di riferimento, oltre alla sensibilizzazione su alcune specifiche tematiche sanitarie ed umanitarie, perseguendo, quindi, finalità sociali.

Il Lions Day è l’evento annuale in cui viene celebrato e promosso il lionismo e le attività di servizio nelle comunità e i club Lions del comune di Bordighera, congiuntamente, hanno pensato di animare con lo spirito lionistico la loro città di appartenenza al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulle diverse azioni svolte dai Club Lions. Sono previste diverse attività come visite guidate per far scoprire le bellezze che può offrire la città.

La Giunta ha concesso, a titolo gratuito, gli spazi interni di Palazzo del Parco, compreso il teatro, necessari per lo svolgimento delle attività e della conferenza della domenica mattina e il contributo non economico di service/audio luci e sicurezza nelle giornate dell’evento.