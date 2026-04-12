Vallecrosia, nasce un nuovo servizio sanitario di prossimità grazie ai medici volontari delle Misericordie

Un nuovo presidio sanitario di prossimità è attivo a Vallecrosia, presso gli studi medici Misemed in via Colonnello Aprosio 464 (sopra la farmacia Goso). Il servizio, rivolto alla cittadinanza, nasce grazie all’impegno delle Misericordie e alla disponibilità del dottor Stefano Ferlito, medico volontario, già dirigente del Dipartimento di Emergenza della ASL 1 Imperiese, oggi in pensione. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento semplice, accessibile e vicino alle persone, capace di rispondere ai bisogni sanitari più comuni e di rafforzare la rete di assistenza sul territorio.

Tra le attività garantite rientrano:

- visite mediche di base

- medicazioni e piccole prestazioni

- supporto sanitario di primo livello

Il servizio è svolto a titolo volontario ed è aperto a tutti. È possibile contribuire liberamente alle attività della Misericordia per sostenerne la continuità. Il progetto è destinato a crescere: altri medici e infermieri volontari stanno aderendo alla realtà delle Misericordie, con l’obiettivo di ampliare l’offerta e renderla sempre più capillare. Entro la fine di aprile, il presidio sarà attivo anche nel centro storico di Vallecrosia Alta, presso l’ambulatorio comunale di Piazza del Popolo, grazie alla convenzione tra il Comune e la Misericordia. Il servizio sarà a disposizione non solo dei residenti, ma anche degli abitanti dei paesi dell’entroterra.

L’iniziativa è stata condivisa con ASL1, in un’ottica di collaborazione e integrazione dei servizi sul territorio.

Per informazioni: 0184 253131 – 0184 295455.

Con questo progetto, le Misericordie confermano il proprio impegno nel promuovere una sanità più vicina, solidale e attenta alle esigenze dei cittadini.



