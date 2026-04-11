Polizia di Stato, Siap: "Questura di Imperia e commissariati di Sanremo e Ventimiglia in affanno"

"Questura di Imperia e commissariati ancora in affanno. In provincia il rafforzamento degli organici non arriva malgrado l'aumento delle assunzioni del governo" - dice il segretario generale provinciale Siap Bruno Grosso.

"Non avremmo mai pensato di dover scrivere questo comunicato stampa e, invece, ci troviamo costretti a farlo, proprio oggi che è la festa della Polizia di Stato, un momento importante di vicinanza ai cittadini e anche un’occasione per riconoscere e valorizzare il lavoro svolto ogni giorno dalle donne e uomini della Polizia di Stato nel corso dell’anno" - afferma - "Una relazione del Questore dove elenca dati di attività svolte contrastanti con le reali emergenze che colpiscono di fatto città come Ventimiglia e Sanremo. Difficoltà operative nel contrasto della criminalità organizzata, allo spaccio di stupefacenti, furti in abitazione, contrasto all’immigrazione clandestina. Come si può pensare di combattere organizzazioni criminali con pochi operatori impegnati per le indagini sul territorio? La situazione resta estremamente critica: la Questura di Imperia e i commissariati di Sanremo e Ventimiglia continuano a operare ben al di sotto del livello minimo di organico necessario per garantire un servizio efficiente e sicuro".

"Ci troviamo ogni giorno a fronteggiare situazioni operative complesse con risorse insufficienti, a partire proprio dai commissariati distaccati, dove le difficoltà sono ormai strutturali. In città come Ventimiglia e Sanremo, dove le forze dell’ordine sono utilizzate in modo esponenziale e inutile in un numero spropositato di servizi di ordine pubblico. Questo il Siap lo denuncia da molto tempo al Questore di Imperia, costringendo gli uffici a ridurre i servizi aperti al pubblico dilatando i tempi d’ attesa delle pratiche" - sottolinea - "Il commissariato di Sanremo oggi conta poco più di 70 poliziotti: 10 anni fa contava almeno 25 in più. E’ fondamentale che il Questore abbia il coraggio e la coerenza di dire apertamente che c’è bisogno di rafforzare gli organici della Questura, dei Commissariati e più in generale della Polizia di Stato. Questo deve essere un messaggio chiaro anche verso il Dipartimento della polizia di Stato. Ci auspichiamo un cambio di direzione da parte del Questore di Imperia nel richiedere al Dipartimento che anche presso i commissariati di polizia di Stato di Sanremo e Ventimiglia, dove da due anni non è arrivato un agente in più, vi sia un potenziamento sia di ispettori che di agenti, per poter consentire agli attuali dirigenti dei commissariati di poter garantire alle numerose richieste di sicurezza che quotidianamente arrivano dai cittadini".

"Questo intervento pubblico si rende necessario speranzosi che tutta la politica di questa provincia intervenga chiedendo un potenziamento degli organici delle forze di polizia alle istituzioni provinciali e alla Regione Liguria, che deve impegnarsi per ottenere più risorse dal Governo" - mette in risalto - "Vista la delicatezza e la gravità della situazione, a breve a Imperia si terrà una conferenza stampa organizzata dal SIAP di Imperia, alla presenza del Segretario Nazionale Roberto Traverso e del Segretario Regionale Alessandro Dondero, durante la quale verrà illustrata la linea del sindacato per sollecitare un segnale concreto di attenzione verso la Polizia di Stato di Imperia, coinvolgendo Prefettura Questura e Regione Liguria. La verità è che la provincia di Imperia comprese le specialità ha bisogno di più poliziotti, più coordinamento con tutte le forze di polizia e meno fake news e il SIAP continuerà a pretenderlo".