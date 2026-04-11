'Mia Mamma Maud Wagner' selezionato per il BRAW Amazing Bookshelf: l’artbook di Carlotta De Melas tra i 150 migliori titoli al mondo

L’artbook Mia Mamma Maud Wagner di Carlotta De Melas, illustrato da Maria Lucia Carbone e pubblicato da Maschietto Editore, è stato selezionato per il prestigioso BRAW Amazing Bookshelf, la mostra internazionale che raccoglie i 150 migliori libri per ragazzi scelti tra oltre 4.000 candidati al Bologna Ragazzi Award. Tra questi, solo otto sono italiani.

La mostra sarà ospitata per tutta la durata della Bologna Children’s Book Fair 2026 presso la Biblioteca Salaborsa, nel cuore della città, e rappresenta una delle vetrine più autorevoli al mondo per l’editoria illustrata.

L’albo, in uscita nell’ottobre 2025, racconta la vita straordinaria di Maud Wagner, prima tatuatrice donna americana, attraverso la voce della figlia Lotteva. Come si legge nella scheda editoriale, il libro “racconta la vita straordinaria di Maud Wagner […] attraverso gli occhi della figlia Lotteva”, intrecciando “fatti storici, esperienze personali e atmosfere circensi” . Ambientato tra Ottocento e Novecento, il volume ripercorre l’incontro con il tatuatore Gus Wagner alla Fiera di St. Louis del 1904 e la vita itinerante tra circhi, invenzioni e libertà artistica.

L’autrice, Carlotta De Melas, vive e lavora a Sanremo ed è attiva nella promozione culturale e nella scrittura per ragazzi. L’illustratrice Maria Lucia Carbone, classe 1994, vive a Firenze e si dedica all’illustrazione editoriale dal 2022.

Il libro fa parte della collana “I Ritratti”, dedicata a biografie illustrate di figure poco note ma capaci di ispirare lettori di ogni età. La casa editrice, Maschietto Editore, storica realtà fiorentina, sta vivendo una nuova fase di rilancio con un catalogo che unisce arte, narrativa e illustrati di alta qualità. Come riportato nella scheda, la casa editrice “si impegna a creare uno spazio inclusivo e sperimentale, nel quale generazioni, idee e visioni possano incontrarsi” .

La selezione al BRAW Amazing Bookshelf rappresenta un riconoscimento significativo per un progetto editoriale che unisce ricerca storica, qualità artistica e una narrazione capace di restituire la forza di una pioniera dell’arte del tatuaggio.



