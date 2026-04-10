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Attualità | 10 aprile 2026, 07:05

"Lions Day" a Bordighera, scatta il divieto di sosta in piazza Eroi della Libertà

Lo stabilisce un'ordinanza della polizia locale

&quot;Lions Day&quot; a Bordighera, scatta il divieto di sosta in piazza Eroi della Libertà

Scatta il divieto di sosta in piazza Eroi della Libertà a Bordighera, dalle 8 alle 13 di domenica 12 aprile, per riservare stalli di sosta, a disco orario, antistanti la stazione ferroviaria ai partecipanti dell'evento organizzato dai club Lions della città in occasione del Lions Day a Bordighera.

Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale vista la richiesta presentata dal Distretto 108 la3.

Un provvedimento ritenuto necessario per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

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Elisa Colli

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