All’Istituto Biancheri di Ventimiglia 62 studenti promossi agli esami Trinity College London 2026

All’Istituto Biancheri si sono svolti anche quest’anno gli esami per il conseguimento della certificazione Trinity College London, appuntamento che rappresenta ormai una consolidata tradizione scolastica iniziata oltre vent’anni fa. Nelle giornate del 20 e 21 maggio, ben 62 candidati hanno sostenuto e superato la prova orale davanti a un esaminatore madrelingua. Tra i partecipanti anche uno studente proveniente da un altro istituto scolastico. La scuola, infatti, è sede ufficiale a Ventimiglia per le certificazioni TRINITY COLLEGE LONDON GESE e ISE.

Il progetto di potenziamento linguistico è coordinato dalla referente Sara Ciuffardi e ha coinvolto numerosi studenti durante tutto l’anno scolastico. Oltre alle normali lezioni curricolari di inglese, i ragazzi hanno partecipato a corsi pomeridiani extrascolastici, in parte finanziati dalla scuola. Gli studenti sono stati seguiti dalle docenti Monica Domeniconi, Cristina Cocco, Sara Adinolfi, Monica Grandi, Rosa Rainone, Marisa Brugnano e Sara Ciuffardi.

“La scuola organizzerà una cerimonia nella quale la Dirigente Mara Ferrero consegnerà personalmente ai ragazzi i diplomi Trinity”. Alla cerimonia saranno invitate anche le famiglie degli studenti, per celebrare insieme il importante traguardo raggiunto.