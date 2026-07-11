Sanremo, il Comitato Vicolo Funivia-Polo Nord organizza un'assemblea pubblica contro il progetto del nuovo edificio

Prosegue la mobilitazione del Comitato Vicolo Funivia-Polo Nord contro il progetto di riqualificazione promosso da Nova Matutia nell'area di vicolo Funivia. Dopo il recente incontro con l'Amministrazione comunale e il successivo botta e risposta con la società proponente, i residenti hanno deciso di aprire il confronto alla cittadinanza organizzando un'assemblea pubblica. L'appuntamento è in programma mercoledì alle 18.30, nella sede della Federazione Operaia Sanremese di via Corradi 47, con l'obiettivo di fare il punto sulla vicenda, illustrare le criticità che il comitato ritiene ancora irrisolte e coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini nella discussione sul futuro del quartiere.

La locandina dell'iniziativa è accompagnata dallo slogan "No al grattacielo", definizione con cui il comitato continua a identificare il nuovo edificio previsto dal progetto. L'assemblea rappresenterà anche un'occasione per aggiornare i partecipanti sugli sviluppi dell'iter amministrativo e sulle iniziative che il gruppo intende portare avanti nei prossimi mesi. L'obiettivo dichiarato è quello di ampliare il fronte dell'opposizione all'intervento, ritenuto dai residenti eccessivamente impattante sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e della qualità della vita dell'intera zona del Polo Nord.

La convocazione dell'incontro arriva a pochi giorni dal confronto avvenuto in Comune tra il comitato e l'Amministrazione, rappresentata dall'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella e dal funzionario delegato del Settore Urbanistica Gianni Brancatisano. In quella sede il comitato ha ribadito la propria contrarietà all'intervento, mentre Palazzo Bellevue ha spiegato che la documentazione progettuale è stata acquisita soltanto recentemente e che è già stata trasmessa agli uffici competenti per tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa. È stato inoltre chiarito che il procedimento autorizzativo sarà particolarmente articolato e che servirà almeno un anno per avere un quadro più definito sull'esito della pratica.

Nel frattempo resta acceso anche il confronto pubblico con Nova Matutia, che nei giorni scorsi ha replicato punto per punto alle contestazioni avanzate dal comitato. La società respinge la definizione di "grattacielo", sostenendo che il fabbricato previsto sarà alto dieci piani, in linea con altri edifici cittadini, e presenta il progetto come un'importante operazione di riqualificazione urbana. Secondo la società l'intervento consentirà di sostituire immobili degradati con una costruzione moderna, antisismica ed efficiente dal punto di vista energetico, accompagnata dalla realizzazione di aree verdi, parcheggi pubblici e privati, nuove opere di urbanizzazione e di un ascensore pubblico tra piazza Eroi e la vecchia stazione della funivia.

Le posizioni, tuttavia, restano distanti. Il comitato continua a manifestare preoccupazione per il possibile impatto dell'opera sul quartiere, dalla perdita di luminosità e della vista fino ai riflessi sulla viabilità e sul carico urbanistico, mentre Nova Matutia ribadisce che il progetto migliorerà complessivamente l'area e smentisce le criticità evidenziate dai residenti. L'assemblea del 15 luglio rappresenterà quindi un nuovo momento di confronto pubblico su una vicenda destinata ad accompagnare ancora a lungo il dibattito cittadino, mentre gli uffici comunali proseguono l'istruttoria tecnica necessaria a valutare la conformità dell'intervento sotto tutti i profili previsti dalla legge.