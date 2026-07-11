Ventimiglia: a Latte e Bevera cresce il malcontento dei residenti per il degrado "Il primo biglietto da visita per chi arriva dalla Francia" (Foto)

Continuano ad arrivare segnalazioni da parte di residenti delle frazioni di Latte e Bevera, nel territorio comunale di Ventimiglia, che denunciano una situazione di scarsa pulizia delle strade e delle aree pubbliche. A sostegno delle loro lamentele sono state inviate anche alcune fotografie che mostrerebbero accumuli di sporco lungo le vie e sui marciapiedi. Secondo quanto riferito dai cittadini, il problema non sarebbe occasionale ma si protrarrebbe ormai da tempo, alimentando un crescente malcontento tra chi vive quotidianamente nelle due frazioni.

"I cestini vengono svuotati con una certa regolarità, ma il paese non viene praticamente mai spazzato – raccontano alcuni residenti –. Lo spazzamento delle strade si vede solo saltuariamente e questo, con il passare dei giorni, porta inevitabilmente ad un accumulo di sporco". Una situazione che, secondo le testimonianze raccolte, interesserebbe diverse zone dell'abitato e che, soprattutto nei mesi estivi, diventerebbe ancora più evidente a causa del maggiore afflusso di visitatori e del traffico verso il confine francese.

Particolarmente sentita è la questione che riguarda Latte, considerata da molti il primo centro abitato italiano che si incontra entrando dalla Francia lungo la via Aurelia. "È un vero peccato – sottolineano alcuni cittadini – perché Latte rappresenta il primo biglietto da visita dell'Italia per chi arriva dal confine. Vedere strade sporche e aree poco curate non offre certo una bella immagine del nostro territorio". Un giudizio condiviso da diversi residenti che chiedono una maggiore attenzione al decoro urbano.

Le richieste rivolte all'amministrazione comunale riguardano soprattutto un incremento della frequenza dello spazzamento meccanico e manuale delle strade, oltre ad una programmazione più costante degli interventi di pulizia. L'auspicio espresso dai cittadini è che le segnalazioni possano tradursi in un rapido intervento, così da restituire maggiore decoro alle frazioni di Latte e Bevera, particolarmente frequentate sia dai residenti sia dai numerosi turisti che ogni giorno attraversano il confine tra Italia e Francia.