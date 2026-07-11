Bordighera, donata la sedia Job alla Croce Rossa: inaugurata la spiaggia inclusiva, un mare senza barriere grazie al volontariato (Foto e Video)

L'inclusione passa anche da gesti concreti che possono cambiare la quotidianità delle persone. Si è svolta oggi, davanti al Bar Eden, la cerimonia ufficiale di consegna della sedia Job, l'ausilio che consentirà alle persone con difficoltà motorie di raggiungere il mare e fare il bagno in piena sicurezza. L'iniziativa si è inserita nell'ambito dell'inaugurazione della nuova spiaggia inclusiva di Bordighera, un progetto promosso dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di rendere il litorale sempre più accessibile a cittadini e turisti. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Marzia Baldassarre, il presidente della Croce Rossa di Bordighera Vincenzo Palmero, il presidente dell'associazione Bordighera Bene Comune, Gisella Gozzi, insieme a numerose autorità civili e ai rappresentanti delle associazioni del territorio, a testimonianza del valore di un'iniziativa nata dalla collaborazione tra istituzioni e volontariato.

La sedia Job è stata donata dall'associazione Bordighera Bene Comune alla Croce Rossa di Bordighera, che avrà il compito di gestire il servizio durante il periodo di apertura della spiaggia inclusiva, mettendolo a disposizione delle persone con disabilità o con ridotte capacità motorie. Un risultato raggiunto grazie al sostegno dei cittadini che, partecipando agli eventi organizzati dall'associazione, hanno contribuito concretamente alla raccolta dei fondi necessari per l'acquisto dell'ausilio. La consegna rappresenta il frutto di un percorso condiviso tra amministrazione comunale e realtà del volontariato locale, confermando come la sinergia tra enti pubblici e associazioni possa trasformarsi in servizi concreti per l'intera comunità e lasciare un segno tangibile sul territorio.

Nei giorni scorsi, proprio in vista dell'inaugurazione della spiaggia inclusiva, l'associazione Bordighera Bene Comune aveva sottolineato il significato dell'iniziativa ricordando come la donazione fosse stata resa possibile dalla partecipazione della cittadinanza alle attività promosse nel corso dell'anno. Un messaggio che oggi trova piena concretizzazione con l'entrata in funzione di un servizio destinato a migliorare sensibilmente l'accessibilità del litorale. L'obiettivo è quello di permettere anche a chi incontra maggiori difficoltà motorie di vivere il mare senza ostacoli, trasformando il principio dell'inclusione in un'opportunità reale e quotidiana.

Il presidente della Croce Rossa di Bordighera, Vincenzo Palmero, ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa e il valore operativo della donazione. "Certamente, è una grande donazione che va a integrare questa concessione data per due mesi alla Croce Rossa e quindi per migliorare l'assistenza ai portatori di handicap ed eventualmente anche a chi non può deambulare fino al limite dell'acqua. Noi caricheremo su questa sedia le persone, li accompagneremo e a sua volta li riporteremo indietro." Palmero ha poi spiegato come il nuovo servizio rappresenti un importante supporto anche per l'attività quotidiana svolta dai volontari sulla spiaggia libera affidata all'associazione.

Il presidente della Croce Rossa ha quindi aggiunto: "Certamente, infatti assisteremo oltre che le persone portatrici di handicap e non deambulanti anche coloro che gravitano qui su questo spazio di spiaggia libera che ci ha destinato e concesso l'amministrazione comunale per questo bimestre." Parole che confermano come la presenza della Croce Rossa sulla nuova spiaggia inclusiva non si limiterà esclusivamente all'utilizzo della sedia Job, ma comprenderà un servizio di assistenza più ampio rivolto a tutti coloro che frequenteranno l'area durante la stagione estiva, garantendo sicurezza e supporto in caso di necessità.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell'associazione Bordighera Bene Comune, Gisella Gozzi, che ha ricordato il percorso intrapreso dall'associazione negli ultimi anni sul fronte dell'inclusione. "Esatto, allora la nostra associazione Bordighera Bene Comune è molto sensibile a questo tipo di problema. Abbiamo deciso di regalare questa sedia proprio grazie a quest'iniziativa della Croce Rossa qui di Bordighera." Ghiozzi ha poi ripercorso una precedente iniziativa dell'associazione, sottolineando l'impegno costante verso le persone con disabilità e la volontà di contribuire concretamente a rendere il territorio sempre più accessibile.

Entrando nel dettaglio, il presidente di Bordighera Bene Comune ha ricordato: "Noi siamo sensibili perché quattro anni fa abbiamo comprato anche attraverso i nostri eventi un'altalena per i ragazzi disabili che poi purtroppo a Bordighera non siamo riusciti a far collocare ma che il sindaco di Camporosso ci ha consentito di posizionare. Quindi per noi è importantissimo far sì che Bordighera diventi una città inclusiva e questo è uno dei nostri primi passi. Invito comunque sempre le persone a partecipare ai nostri eventi perché è grazie alla partecipazione agli eventi che facciamo e grazie ai cittadini che partecipano che queste iniziative si possono fare." Un ringraziamento rivolto quindi a tutti coloro che, con il proprio contributo, hanno reso possibile l'acquisto della sedia Job.

L'amministrazione comunale ha infine ribadito la filosofia che ha guidato la nascita della nuova spiaggia inclusiva, evidenziando come il progetto rappresenti solo una tappa di un percorso più ampio volto a migliorare l'accessibilità della città. "Per noi questa non è semplicemente una spiaggia attrezzata: è un segnale concreto del tipo di città che vogliamo costruire. Il mare è uno dei patrimoni più belli di Bordighera e deve poter essere vissuto da tutti, con sicurezza, dignità e serenità. Per una persona con disabilità, per un anziano con difficoltà motorie, per una famiglia che ha bisogno di un supporto in più, poter arrivare in spiaggia, entrare in acqua e godersi una giornata al mare non può essere considerato un privilegio: deve essere un diritto. Per questo abbiamo voluto rafforzare questo servizio attraverso la collaborazione con la Croce Rossa, che ringrazio davvero per la disponibilità, la professionalità e l'attenzione umana con cui sarà presente accanto alle persone."

Il messaggio dell'amministrazione si è concluso con uno sguardo rivolto al futuro della città. "Il nostro obiettivo è molto semplice: rendere Bordighera una città sempre più accessibile, non solo a parole ma nei fatti. Questo significa lavorare sulle spiagge, sui marciapiedi, sugli accessi, sugli spazi pubblici, sui servizi. Significa guardare la città con gli occhi di chi ogni giorno incontra una barriera e provare, una alla volta, ad abbatterle. È un percorso che richiede tempo, programmazione e collaborazione, ma la direzione è chiara: nessuno deve sentirsi escluso dalla vita della città. E una città davvero accogliente si riconosce proprio da questo: dalla capacità di permettere a tutti di viverla pienamente." Un impegno che, con la consegna della sedia Job e l'avvio della nuova spiaggia inclusiva, trova oggi una prima, significativa realizzazione.