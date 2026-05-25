Autovelox in provincia di Imperia, la Prefettura aggiorna la mappa: ecco tutte le strade autorizzate

La Prefettura di Imperia ha emanato un nuovo decreto che individua le strade e i tratti della provincia dove potranno essere installati o utilizzati dispositivi di controllo elettronico della velocità senza obbligo di contestazione immediata. Il provvedimento recepisce le novità introdotte dal Decreto ministeriale dell’11 aprile 2024 e sostituisce tutti i precedenti decreti autorizzativi emessi negli ultimi anni.

Nel testo del decreto si sottolinea come l’obiettivo sia quello di rafforzare la sicurezza stradale e contrastare l’incidentalità legata all’eccesso di velocità, attraverso una ricognizione aggiornata delle arterie considerate più critiche.La Pr efettura evidenzia che la scelta dei tratti autorizzati è avvenuta tenendo conto di diversi parametri: tasso di incidentalità degli ultimi cinque anni, difficoltà di fermo in sicurezza dei veicoli, condizioni strutturali e di traffico delle strade e velocità medie superiori ai limiti consentiti. “L’individuazione dei tratti di strada costituisce una delle misure finalizzate al contrasto e alla prevenzione dell’incidentalità stradale”, si legge nel decreto. Le valutazioni sono state condivise durante gli incontri dell’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali dovuti all’eccesso di velocità, riunitosi più volte tra novembre 2025 e aprile 2026.

Ecco l’elenco delle strade individuate:

Via Goffredo Alterisio , sottopasso ferroviario, a Imperia;

, sottopasso ferroviario, a Imperia; Via Nazionale , dal civico 103 all’intersezione con via Ponte Vecchio, a Imperia;

, dal civico 103 all’intersezione con via Ponte Vecchio, a Imperia; Via Aurelia – località Garbella , a Imperia;

, a Imperia; S.S. 1 Bis Variante di Sanremo , tra lo svincolo di via Beglini a Taggia e lo svincolo di San Martino a Sanremo;

, tra lo svincolo di via Beglini a Taggia e lo svincolo di San Martino a Sanremo; Corso Mazzini , dal civico 15 al 531, a Sanremo;

, dal civico 15 al 531, a Sanremo; Corso Marconi , dal civico 25 al 167, a Sanremo;

, dal civico 25 al 167, a Sanremo; S.P. 64 “Valle di Nervia” , dal km 6+000 al km 6+600, a Dolceacqua;

, dal km 6+000 al km 6+600, a Dolceacqua; S.S. 1 Via Aurelia , dal km 679+150 al km 681+400, tra Ospedaletti e Bordighera;

, dal km 679+150 al km 681+400, tra Ospedaletti e Bordighera; S.S. 1 Via Aurelia , dal km 651+000 al km 658+000, tra Imperia e Cipressa;

, dal km 651+000 al km 658+000, tra Imperia e Cipressa; Via Aurelia , chilometrica 637, nel Comune di Cervo;

, chilometrica 637, nel Comune di Cervo; S.S. 1 dir Via Aurelia, dal km 0+000 al km 3+405, a Ventimiglia.

Nel decreto viene inoltre precisato che la presenza degli autovelox dovrà essere adeguatamente segnalata agli automobilisti, attraverso apposita cartellonistica conforme al Codice della Strada e alle normative ministeriali vigenti. “Il presente decreto annulla e sostituisce tutti i precedenti decreti prefettizi”, conclude il provvedimento, che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Imperia e trasmesso agli enti proprietari delle strade e alle forze di polizia competenti.