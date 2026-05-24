Ordigno bellico trovato sulla spiaggia libera Tre Ponti a Sanremo: area transennata, divieto di accesso immediato

L'ordigno bellico da mortaio rinvenuto oggi sul bagnasciuga della spiaggia libera Tre Ponti, dopo la spiaggia "Il Cubo", a Sanremo, ha fatto scattare immediatamente le misure di sicurezza: l'area è stata sgomberata dai bagnanti, delimitata con transenne e nastro da personale del Comune, e dichiarata off limits fino al termine delle operazioni di bonifica.

Il sindaco Alessandro Mager ha firmato in giornata l'Ordinanza Sindacale n. 63/2026, provvedimento contingibile e urgente che dispone il divieto assoluto di accesso e permanenza nella zona delimitata della spiaggia e nel tratto terminale della strada Tre Ponti sovrastante l'area. Il divieto è operativo con decorrenza immediata e resterà in vigore fino alla conclusione degli interventi da parte del personale specializzato incaricato della bonifica del sito.

Il controllo del rispetto dell'ordinanza è affidato al Corpo di Polizia Municipale e agli altri soggetti competenti ai sensi di legge. Il Comune provvederà inoltre alla pubblicazione di appositi avvisi pubblici per informare la cittadinanza.

Si raccomanda alla popolazione di non avvicinarsi all'area transennata e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità fino al termine delle operazioni.



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