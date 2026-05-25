Ventimiglia, vandalo identificato con la videosorveglianza: 80 nuove panchine da 90mila euro sul lungomare

La Polizia Locale di Ventimiglia ha individuato il responsabile del danneggiamento delle panchine situate sulla Passeggiata Oberdan, grazie al nuovo sistema di videosorveglianza attivo su tutto il territorio cittadino. Si tratta di un soggetto extracomunitario nei cui confronti è stata trasmessa un’informativa di notizia di reato alla Procura della Repubblica per il reato di danneggiamento.

A seguito degli episodi vandalici, le panchine maggiormente compromesse sono state rimosse perché ormai inutilizzabili, mentre le altre sedute interessate sono state messe in sicurezza dall’Ufficio Tecnico comunale per garantire la pubblica incolumità e preservare il decoro dell’area. L’Amministrazione comunale ha inoltre ricordato di aver già affidato la fornitura di 80 nuove sedute destinate all’intero lungomare cittadino, in linea con il modello già adottato per il tratto della Passeggiata a sbalzo. L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 90mila euro, finanziato attraverso i proventi dell’imposta di soggiorno.

L’operazione rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana volto a migliorare l’immagine della città e l’arredo pubblico, considerato che molte delle attuali panchine risultano ormai fortemente deteriorate. “L’individuazione del responsabile conferma l’efficacia del sistema di videosorveglianza e dell’attività costante svolta dalla nostra Polizia Locale sul territorio”, ha dichiarato il sindaco Flavio Di Muro. “La città è quotidianamente monitorata e presidiata e continueremo a mantenere alta l’attenzione. Episodi come questo confermano la necessità di proseguire con una linea di assoluta tolleranza zero nei confronti di chi danneggia beni pubblici e compromette il decoro della città”, ha aggiunto il primo cittadino. “Parallelamente continuiamo ad investire risorse importanti per migliorare gli spazi pubblici e l’immagine di Ventimiglia, e questo nuovo affidamento lo conferma”, ha concluso Di Muro.





