Breast Unit Area 1, LILT ed Europa Donna in Regione: “Va salvaguardata senza ridimensionamenti”

La LILT Imperia Sanremo e la delegazione di Europa Donna Liguria sono state ascoltate oggi, 25 maggio 2026, dalla Commissione Sanità della Regione Liguria per discutere il futuro della Breast Unit Area 1, struttura di riferimento per la diagnosi e la cura del tumore al seno a Sanremo e in tutta la provincia di Imperia. Dopo la relazione introduttiva del vicepresidente della Commissione, Dott. Ioculano, è intervenuto il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, accompagnato dal presidente della V Commissione Consiliare Dott. Cavallero e dal consigliere delegato alla sanità Dott. Mascelli. Nel corso dell’audizione è stata ribadita l’importanza del mantenimento della Breast Unit nella sua completezza, considerata una realtà essenziale per la presa in carico delle pazienti oncologiche del territorio.

Il presidente della LILT Imperia Sanremo, Costanza Pireri, ha portato in Commissione la voce dei pazienti, dei familiari e dei volontari che quotidianamente operano accanto ai malati oncologici. Nel suo intervento ha ricordato come la struttura abbia ottenuto la certificazione secondo le linee guida EUSOMA e come, nel corso dell’ultimo anno, abbia registrato un significativo incremento dell’attività, raggiungendo 260 interventi, di cui oltre 200 legati a patologie maligne. “Assicurare la totale presa in carico della paziente sul territorio, non solo dal punto di vista clinico ma anche psicologico, con un approccio centrato sulla persona e condiviso da un team multidisciplinare, rappresenta una vera eccellenza che non può e non deve subire ridimensionamenti”, è stato evidenziato nel corso dell’audizione.

A prendere la parola anche Epifani Micaela, delegata di Europa Donna Liguria e referente LILT del gruppo “La Rinascita Lilt”, che ha sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione sui diritti delle donne alla prevenzione, alla cura e al supporto psicologico, ribadendo l’importanza della partecipazione delle associazioni femminili ai percorsi della Breast Unit, come previsto dalle linee guida. Nel suo intervento, il direttore sanitario di ATS Liguria, Dott. Michele Orlando, ha rassicurato i presenti spiegando che l’attuale progetto di riorganizzazione prevede il mantenimento della Breast Unit Area 1 e la predisposizione di un bando di concorso per la selezione di un medico dirigente dedicato alle Breast Unit di Sanremo e Savona.

Di particolare rilievo, nel dibattito emerso in Commissione, la richiesta condivisa di salvaguardare e rafforzare la Breast Unit Area 1, evitando qualunque ridimensionamento o trasferimento di competenze che potrebbe allontanare i pazienti dal loro centro di riferimento, creando ulteriori difficoltà a chi sta già affrontando una diagnosi oncologica particolarmente complessa e delicata.