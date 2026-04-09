Sanremo, alla Federazione Operaia la presentazione de “La luna al suo comando” di Lorella Beretta

Prosegue a Sanremo la rassegna 2026 “Dalla Resistenza alla Repubblica. Storia, territorio, letteratura”, promossa dall’Istituto Storico della Resistenza di Imperia (ISRECIm), dall’ANPI Provinciale e dalla Federazione Operaia Sanremese.

Il terzo appuntamento è in programma venerdì 10 aprile alle ore 17 presso la sede della Federazione Operaia Sanremese in via Corradi 47, con la presentazione del libro “La luna al suo comando” di Lorella Beretta, arricchito dalla prefazione della senatrice Liliana Segre e dalla nota introduttiva di Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale ANPI.

L’autrice sarà introdotta da Amelia Narciso, presidente provinciale ANPI, in un incontro che si preannuncia come un momento di riflessione storica e civile. Il volume racconta la vicenda di Felice Magliano, contadino e pastore originario del Cilento, divenuto soldato durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo l’armistizio dell’8 settembre, Magliano rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, scelta che lo portò all’internamento nei lager nazisti.

La sua storia si inserisce nel più ampio contesto degli Internati Militari Italiani, figure spesso dimenticate ma fondamentali nel percorso che portò alla liberazione dal nazifascismo. Tra questi, anche personalità che hanno segnato la storia e la cultura italiana come Alessandro Natta, Giovanni Guareschi e Gianrico Tedeschi, oltre ad Alfredo Belli Paci, marito di Liliana Segre, la cui esperienza è richiamata nella prefazione del libro.

Attraverso una narrazione intensa, Lorella Beretta restituisce un mosaico di testimonianze che richiamano i valori dell’antifascismo e della memoria, offrendo al tempo stesso un messaggio attuale contro la guerra e a favore dell’impegno civile.

Giornalista e scrittrice, Beretta è responsabile della comunicazione di Libertà e Giustizia ed è stata redattrice e conduttrice di Radio Popolare, oltre ad aver partecipato a diverse pubblicazioni su temi sociali e politici.

Nel corso dell’incontro porteranno i saluti anche Costanza Florimonte ed Enrico Torelli in rappresentanza della CGIL. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.