"Posteggi per disabili da ripristinare in strada San Martino": il consigliere Damiano lancia l'appello

"Chiedo con urgenza che vengano ripristinati i posteggi per i disabili in strada San Martino". A parlare è il consigliere comunale dell'opposizione Marco Damiano, il quale si fa portavoce di diversi residenti della zona: a quanto riporta il consigliere, molte persone hanno infatti lamentato diverse problematiche che affliggono la via, tra le quali proprio quella relativa ai parcheggi dedicati alle persone portatrici di handicap. "Nello stato attuale delle cose - continua Damiano - i parcheggi disponibili vengono occupati da tutti gli abitanti, non favorendo quindi le persone che avrebbero diritto a uno spazio di sosta dedicato. Non sono molti posteggi, quindi credo, e richiedo, che sia giusto ripristinare quei parcheggi, che sono indispensabili per la zona".

Oltre a questo anche Damiano interviene in merito alla situazione, segnalata anche dal nostro giornale, in merito ai problemi fognari che sono emersi in seguito ad alcuni lavori svolti sulla rete: "Ovviamente mi auguro che anche questa problematica venga risolta - incalza il consigliere - perché anche da segnalazione che ho letto sul vostro giornale si sa essere un disagio che perdura e non ha ancora trovato una risoluzione. Mi auguro che l'amministrazione intervenga in modo urgente per risolvere entrambe le problematiche, parlando con chi di dovere tra gli addetti ai lavori in modo da arrivare alla conclusione migliore".

Un appello chiaro che arriva a poche ore dal consiglio comunale monotematico sui lavori pubblici, a simbolo che la prossima assise sarà particolarmente viva.