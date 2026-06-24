"La sinistra voleva vincere la povertà stando sul divano. Noi, invece, vogliamo insegnare la cultura del lavoro e del sacrificio, perché i nostri ragazzi hanno necessità di capire che senza lavoro lo Stato non progredisce. Il lavoro è la base della nostra democrazia. Il nostro è un cambio di prospettiva. Le opposizioni vanno avanti per slogan, ma è chiaro a tutti che il loro provvedimento sul reddito di cittadinanza non è una vittoria contro la povertà. Anzi, siamo qui a lottare per garantire un futuro agli italiani, battendoci contro i miliardi sperperati dal Superbonus e convinti che i 400 milioni buttati in bacchi a rotelle potevano essere investiti per il salario giusto. Osano dire che questo provvedimento sia una stortura, ma con questa norma si dà valore alla contrattazione collettiva. Noi immaginiamo un salario che non è a discapito del lavoratore, ma neanche fuori mercato. Si tratta di una legge ottima che per la prima volta viene adottata in Italia". Lo dichiara in Aula il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia di Palazzo Madama.
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Politica | 24 giugno 2026, 18:15
Scontro sul lavoro in Senato, Berrino (Fdi): “Il lavoro vale più dell'assistenzialismo, serve una cultura del sacrificio”
Il senatore di Fratelli d'Italia difende il provvedimento sul salario, critica reddito di cittadinanza, Superbonus e spesa pubblica: “Per la prima volta in Italia si valorizza davvero la contrattazione collettiva”
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