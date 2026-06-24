Regione Liguria conferma il Voucher Centri Estivi, contributi fino a 540 euro per ogni figlio

Regione Liguria conferma anche per il 2026 il "Voucher Centri Estivi", stanziando 1,5 milioni di euro del fondo FSE+ per aiutare le famiglie a coprire le spese di frequenza dei centri estivi e delle attività ricreative per i ragazzi dai 3 i 14 anni (periodo 15 giugno - 11 settembre).

Il contributo varia in base all'ISEE:

90 euro a settimana per i nuclei con ISEE fino a 15.000 euro;

70 euro a settimana per i nuclei con ISEE tra 15.000,01 e 30.000 euro.

Il bonus può essere richiesto per un massimo di sei settimane, arrivando a un totale di ben 540 euro a figlio. Le domande si potranno presentare, a frequenza conclusa, dal 12 ottobre al 30 novembre 2026 sulla piattaforma online di FI.L.S.E.

Per maggiori informazioni e per consultare tutti i dettagli del bando, è possibile visitare i siti ufficiali di Regione Liguria (www.regione.liguria.it) e di FI.L.S.E. (www.filse.it).

«Un ringraziamento all'assessore Marco Scajola e al vicepresidente Simona Ferro per il costante impegno e per il supporto concreto alle famiglie», dichiara Angelo Vaccarezza.