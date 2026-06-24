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Politica | 24 giugno 2026, 14:13

Regione Liguria conferma il Voucher Centri Estivi, contributi fino a 540 euro per ogni figlio

Domande dal 12 ottobre al 30 novembre sulla piattaforma FI.L.S.E.

Angelo Vaccarezza

Angelo Vaccarezza

Regione Liguria conferma anche per il 2026 il "Voucher Centri Estivi", stanziando 1,5 milioni di euro del fondo FSE+ per aiutare le famiglie a coprire le spese di frequenza dei centri estivi e delle attività ricreative per i ragazzi dai 3 i 14 anni (periodo 15 giugno - 11 settembre).

Il contributo varia in base all'ISEE:

90 euro a settimana per i nuclei con ISEE fino a 15.000 euro;

70 euro a settimana per i nuclei con ISEE tra 15.000,01 e 30.000 euro.

Il bonus può essere richiesto per un massimo di sei settimane, arrivando a un totale di ben 540 euro a figlio. Le domande si potranno presentare, a frequenza conclusa, dal 12 ottobre al 30 novembre 2026 sulla piattaforma online di FI.L.S.E.

Per maggiori informazioni e per consultare tutti i dettagli del bando, è possibile visitare i siti ufficiali di Regione Liguria (www.regione.liguria.it) e di FI.L.S.E. (www.filse.it).

«Un ringraziamento all'assessore Marco Scajola e al vicepresidente Simona Ferro per il costante impegno e per il supporto concreto alle famiglie», dichiara Angelo Vaccarezza.

Redazione

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