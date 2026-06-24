Sanremo al Centro replica a Robaldo: “Le sue osservazioni sono personali, ma il confronto resta utile”

Il Gruppo Consiliare Sanremo al Centro interviene sulle osservazioni espresse dall’ex consigliere Mario Robaldo, precisando che “si tratta di valutazioni formulate a titolo personale, che non rappresentano la posizione del gruppo”.

"Riteniamo che il contributo al dibattito cittadino, soprattutto da parte di chi ha maturato esperienza amministrativa, sia sempre legittimo e meriti attenzione. E comprendiamo l’attenzione posta sui temi della manutenzione urbana, della viabilità e del decoro cittadino, questioni che rappresentano una priorità anche per questa Amministrazione. Tuttavia - proseguono - chi ha avuto responsabilità amministrative, come lo stesso ex consigliere Robaldo, conosce bene le difficoltà che caratterizzano la gestione della macchina comunale e sa quanto sia impegnativo intervenire in modo risolutivo sulle problematiche evidenziate".

Non manca infine un’apertura alla collaborazione, con l’auspicio di un lavoro condiviso per affrontare le criticità della città: “Siamo convinti che con il supporto di tutti si possa arrivare al superamento delle criticità rappresentate e alle risposte attese dalla cittadinanza”.