Sanremo, Robaldo richiama Mager: “Più attenzione ai problemi quotidiani della città”

L'ex consigliere comunale Mario Robaldo, dopo due anni di amministrazione del sindaco Alessandro Mager, traccia un bilancio critico: pur avendolo sostenuto fin dall’inizio, evidenzia che alcuni problemi centrali di Sanremo — soprattutto strade, viabilità e decoro urbano — restano irrisolti. Pur riconoscendo la solidità economica lasciata dalla precedente amministrazione di Alberto Biancheri, invita il sindaco a essere più presente e incisivo per migliorare la città: "In genere si aspettano i primi cento giorni oppure il primo anno di amministrazione per tirare un po’ le somme dei risultati ottenuti o meno rispetto agli intenti della campagna elettorale; io ho voluto aspettare due anni, perché so molto bene quanto sia difficile amministrare ed in particolare una città complessa come Sanremo.

Io e la mia lista, composta prevalentemente da ex amministratori dell’amministrazione Biancheri, abbiamo convintamente appoggiato Alessandro Mager, che ci fu presentato da Alberto Biancheri come suo auspicabile successore, fin dal novembre del 2023.

L’appoggio fu da subito condiviso e approvato, sapendo Mager persona seria e affidabile.

Ora però a distanza di due anni, vorrei fare anche io, magari a puntate, visto i tanti argomenti che comporta amministrare una città come Sanremo, una disanima di ciò che sto vedendo in giro per la città.

Ricordo molto bene la prima uscita pubblica che fece il candidato sindaco alla Federazione Operaia di via Corradi, dove apostrofò in maniera severa e anche condivisibile, alcuni aspetti negativi e relativi all’amministrazione Biancheri uscente, in particolare su tre aspetti fondamentali: viabilità, arredo urbano e spazzatura.

Non posso fare a meno di segnalare, adesso pubblicamente, dopo averlo fatto più volte a chi di competenza, lo stato appunto delle strade, oppure i ripristini ridicoli con l’asfalto a freddo che dura dalla sera alla mattina e si sbriciola generando zone di ghiaino pericolosissimo per chi viaggia in moto.

Più volte, anche quando ero in amministrazione, ho segnalato la necessità che ci fossero dei controlli mirati sui lavori appaltati dal comune o anche di ditte terze che lavorano sulle strade, per evitare le brutture che si vedono in giro, ma i responsabili di prima che sono anche gli attuali, mi hanno sempre detto che manca il personale per uscire a controllare….

Quando l’amministrazione Biancheri ha iniziato a lavorare, aveva un bilancio con un buco di otto milioni di Euro, questa amministrazione ha avuto come lascito dalla precedente, più di dieci milioni di Euro, oltre ad un’altra manciata di milioni dal Casinò che pare, per fortuna, andare a gonfie vele.

So molto bene quale sia l’importanza del turismo, avendoci lavorato per alcuni aspetti, so che con la floricoltura è l’unica e vera industria che abbiamo, so che almeno la metà degli abitanti di Sanremo vive col turismo e col commercio, oltre all’indotto che vive grazie ad esso; ma so anche che un’altra metà degli abitanti non vive di commercio o di turismo, sono pensionati e anche loro pagano le tasse al comune e quindi hanno diritto di vedere qualche cosa che giustifichi le loro tasse e le strade sono quelle che tutti percorrono e non solo le centrali o quelle della Milano – Sanremo.

La mia critica, non mi nascondo come alcuni che le fanno dicendo che non vogliono creare polemiche, vuole solo essere uno sprone per migliorare le cose, le strade sono solo uno dei problemi che per ora voglio segnalare, perché ho creduto e appoggiato questo sindaco, che dovrebbe forse farsi sentire di più, visto che poi ne risponde in prima persona".