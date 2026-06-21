Sanremo, lettera al direttore: “Tra progetti ambiziosi e 300 eventi estivi, il centro città resta sporco e trascurato”

"Egregio Direttore,

torno ora da un breve percorso effettuato per recarmi al Supermercato Carrefour, unico aperto anche nei giorni festivi e, provenendo da Via Meridiana, il percorso è stato: Via Volta lato monte e Vicolo Gradisca per scendere in Corso Garibaldi.

Entrambe sono un esempio di degrado e sporcizia che lasciano molto perplessi, a fronte dei grandiosi progetti che leggo sui quotidiani on line e che dovrebbero e ripeto, 'dovrebbero' trasformare Sanremo in una delle più belle mete per chiunque voglia soggiornarvi e non solo, ma in una delle più accoglienti 'Città di Mare' che, per la stagione estiva ha in programma ben 300 e ripeto 300, eventi per animare le serate estive e sbalordire coloro che 'forse' si accontenterebbero di meno, considerato che molti di coloro che vengono 'in vacanza', qui e altrove, hanno alle spalle una stagione di lavoro, impegni e fatica e forse preferirebbero più quiete e tranquillità che consenta loro di rigenerare il fisico e lo spirito, cioè niente di meglio per lasciarsi alle spalle lo stress del lavoro e degli impegni che la gestione di una famiglia della quale noi tutti siamo consapevoli.

Certo gli 'eventi' saranno un modo per proporre svago e intrattenimento, ma non possono essere lo scopo per andare in vacanza, dovunque sia! Non so se l'ho già detto in altro scritto ma, 'repetita juvant'..e gli studenti che hanno dato l'esame di latino nella prova di maturità sanno certo tradurre correttamente in italiano.

Se ben ricordo ho già fatto presente in altra occasione, il detto che recita: 'i proverbi sono la saggezza degli uomini' e quale meglio di questo può suggerire una maggior attenzione alle 'cose di tutti i giorni', come le strade dissestate e la sporcizia che infesta le vie del centro Città, trascuratezza davvero grave per le ambizioni di chi la governa!

Teresa Barazzetti".