Arma di Taggia, un lettore: "Spiaggia libera della Darsena tra divieti ignorati e gestione in affanno"

Crescono le criticità legate alla gestione delle spiagge di Arma di Taggia in questa prima parte di stagione estiva. Oltre alle note difficoltà relative all’assegnazione delle spiagge libere attrezzate, emergono nuove segnalazioni sulla spiaggia libera della Darsena, dove la situazione appare particolarmente complessa.

L’area è stata dichiarata non balneabile dal Comune con un’ordinanza cautelativa del 5 giugno, provvedimento confermato anche dai forti odori percepibili nella zona. Nonostante i cartelli posizionati all’ingresso, numerosi bagnanti continuano a utilizzare la spiaggia come se nulla fosse, anche perché il divieto non riguarda gli stabilimenti balneari confinanti, che condividono lo stesso specchio d’acqua. Una discrepanza che genera confusione e comportamenti difformi.

A complicare ulteriormente la situazione è la mancanza di una recinzione o di una segnaletica chiara che delimiti la porzione di arenile riservata ai cani. L’assenza di indicazioni specifiche fa sì che gli animali, spesso senza guinzaglio, circolino liberamente lungo tutta la spiaggia, arrivando talvolta fino al bagnasciuga degli stabilimenti.

Una situazione che, secondo il lettore Salvatore De Matteis, richiede maggiore attenzione e interventi più incisivi per garantire sicurezza, ordine e rispetto delle regole in una delle aree più frequentate del litorale.