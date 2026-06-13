Sanremo, perdita d’acqua da giorni in strada Borgo Tinasso: cresce la preoccupazione dei residenti del Borgo

Da mercoledì scorso una consistente perdita d’acqua è presente da un tombino all’inizio di strada Borgo Tinasso e sta alimentando la preoccupazione tra i residenti del quartiere del Borgo a Sanremo. Una situazione che, secondo le segnalazioni di chi transita quotidianamente nella zona, prosegue 24 ore su 24, con una notevole quantità d’acqua che continua a riversarsi sulla carreggiata.

I cittadini riferiscono di aver più volte segnalato il problema, chiedendo un intervento tempestivo per individuare l’origine della perdita e porre fine a quello che viene percepito come un vero e proprio spreco. A rendere ancora più forte il malumore è il periodo dell’anno. Con l’estate ormai alle porte, molti residenti evidenziano come il tema della disponibilità idrica sia particolarmente sentito: vedere litri d’acqua andare dispersi ininterrottamente mentre si teme una possibile penuria nei mesi più caldi suscita indignazione e preoccupazione: «È difficile accettare che una perdita del genere possa continuare per giorni senza essere risolta», è il sentimento espresso da diversi abitanti della zona, che auspicano un rapido intervento da parte degli enti competenti.

L’auspicio del quartiere è che la segnalazione possa tradursi al più presto in un sopralluogo tecnico e nella riparazione del guasto, così da evitare ulteriori sprechi di una risorsa preziosa, soprattutto in vista di una stagione estiva che potrebbe mettere nuovamente sotto pressione le riserve idriche del territorio.