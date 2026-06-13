Sanremo, piazza Capitolo senz'acqua da venerdì sera: residenti e turisti protestano contro il silenzio di Rivieracqua

"Desidero portare all'attenzione dei lettori e delle autorità competenti un grave disservizio che sta interessando la zona di Piazza Capitolo a Sanremo, dove numerose utenze risultano completamente prive di acqua dalla serata di venerdì. I primi problemi sono stati segnalati già ieri sera. Personalmente ho inoltrato una segnalazione ufficiale a Rivieracqua questa mattina alle ore 5.45, non appena mi sono resa conto che la situazione non era stata risolta. Successivamente, intorno alle ore 9, ho ricontattato il servizio clienti per ottenere aggiornamenti".

Sono le parole di una nostra lettrice, F.M., che prosegue: "L'operatore mi ha confermato che il problema era noto e che diverse utenze della zona erano già senza fornitura dalla sera precedente, assicurando che sarebbe stato effettuato un intervento risolutivo 'nel corso della giornata'. A distanza di diverse ore, però, la situazione è rimasta completamente invariata. Oltre il mezzogiorno di questo sabato, infatti, l'acqua continua a mancare e, fatto ancora più preoccupante, sul posto non si è visto alcun mezzo operativo né alcun tecnico incaricato di intervenire. Si tratta di una situazione particolarmente grave perché interessa un fine settimana di inizio stagione turistica. La zona è infatti popolata non solo dai residenti, ma anche da numerosi proprietari di seconde case e visitatori che stanno trascorrendo il weekend nella nostra città. Tutti si trovano improvvisamente privati di un servizio essenziale, con inevitabili disagi sotto il profilo igienico-sanitario e della normale vita quotidiana".

"Non è accettabile che un intero quartiere resti senz'acqua per così tante ore senza informazioni certe sui tempi di ripristino", è il sentimento condiviso da molti cittadini che stanno vivendo questa emergenza. "Per questo motivo - terminano - chiediamo che venga data voce alla protesta dei residenti e che Rivieracqua fornisca quanto prima chiarimenti ufficiali sulle cause del guasto e sui tempi effettivi necessari per il ritorno alla normalità. Un disservizio di tale portata, soprattutto in un periodo di forte presenza turistica, rischia inoltre di compromettere l'immagine di accoglienza della città di Sanremo, lasciando cittadini e ospiti senza risposte e senza un bene primario come l'acqua potabile".