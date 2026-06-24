Sanremo, donna brasiliana soccorre un’anziana svenuta in centro: il ringraziamento per il gesto di pronto intervento

In pieno centro a Sanremo, nel pomeriggio di ieri, si è verificato un episodio che ha commosso diversi passanti e che oggi arriva alla nostra redazione attraverso la segnalazione di una lettrice. Una donna di origine brasiliana, che si trovava in zona insieme alle sue due figlie, è intervenuta con prontezza per soccorrere un’anziana signora che si è improvvisamente sentita male, probabilmente a causa del caldo intenso di questi giorni.

Secondo quanto riferito, la donna avrebbe immediatamente allertato i soccorsi e si sarebbe avvicinata all’anziana, che aveva perso i sensi a terra. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ha praticato un massaggio di primo intervento, mantenendo la calma e cercando di assistere la signora.

Diverse persone presenti si sono fermate a osservare la scena, mentre i minuti di attesa dei sanitari sono stati resi meno drammatici dalla presenza e dall’azione della soccorritrice. La lettrice che ha scritto alla redazione ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine: “Buongiorno signor Direttore, volevo solo ringraziare quella signora brasiliana che ieri si trovava in centro con le sue due figlie e che ha prestato soccorso ad una signora anziana svenuta forse per il caldo e che le ha praticato un massaggio in attesa dell’ambulanza. Grazie ancora”.

Un gesto semplice ma decisivo, che in pochi istanti ha trasformato una situazione di emergenza in una storia di solidarietà e umanità, accolta con applausi e riconoscenza da chi era presente.