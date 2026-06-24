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Politica | 24 giugno 2026, 10:12

Ospedaletti, incuria e rifiuti: Taggiasco incalza l’amministrazione (Foto)

Il consigliere comunale richiama l’attenzione su degrado, manutenzione e assenza di risposte sul sistema di raccolta dei rifiuti

Il consigliere comunale di Ospedaletti Maurizio Taggiasco segnala una situazione di incuria in una delle vie del territorio, indicando una manchevolezza nelle operazioni di pulizia e incalzando l'amministrazione nell'intervenire:

"Mi trovo costretto a segnalare ancora una volta una situazione di evidente incuria. Era stato annunciato che era stata trovata la soluzione per poter intervenire efficacemente sul territorio, ma a quanto pare i risultati non si vedono. Basta osservare questa strada, che dovrebbe essere una delle più belle della zona: al di là dei problemi strutturali e della manutenzione straordinaria, che comprendiamo richiedano investimenti importanti, mantenerla pulita e decorosa non dovrebbe essere così difficile.

Nel frattempo ci apprestiamo ad affrontare un’altra stagione senza che sia stato ancora chiarito il metodo di raccolta dei rifiuti e senza adeguate dotazioni per la parte alta del territorio. I cittadini continuano ad attendere risposte concrete, mentre degrado e disservizi sembrano essere diventati la normalità.

Chi vive e frequenta questi luoghi merita maggiore attenzione, rispetto e una gestione più efficace del bene comune".

Redazione

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