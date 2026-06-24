Ospedaletti, incuria e rifiuti: Taggiasco incalza l’amministrazione (Foto)

Il consigliere comunale di Ospedaletti Maurizio Taggiasco segnala una situazione di incuria in una delle vie del territorio, indicando una manchevolezza nelle operazioni di pulizia e incalzando l'amministrazione nell'intervenire:

"Mi trovo costretto a segnalare ancora una volta una situazione di evidente incuria. Era stato annunciato che era stata trovata la soluzione per poter intervenire efficacemente sul territorio, ma a quanto pare i risultati non si vedono. Basta osservare questa strada, che dovrebbe essere una delle più belle della zona: al di là dei problemi strutturali e della manutenzione straordinaria, che comprendiamo richiedano investimenti importanti, mantenerla pulita e decorosa non dovrebbe essere così difficile.



Nel frattempo ci apprestiamo ad affrontare un’altra stagione senza che sia stato ancora chiarito il metodo di raccolta dei rifiuti e senza adeguate dotazioni per la parte alta del territorio. I cittadini continuano ad attendere risposte concrete, mentre degrado e disservizi sembrano essere diventati la normalità.



Chi vive e frequenta questi luoghi merita maggiore attenzione, rispetto e una gestione più efficace del bene comune".