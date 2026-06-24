Ventimiglia candidata al bando Sport e Periferie 2026: progetto da 200mila euro per la manutenzione di PalaRoja e PalaBiancheri

L’Amministrazione comunale ha candidato al bando “Sport e periferie 2026” il progetto di fattibilità tecnica ed economica, già approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 27 ottobre 2025, relativo agli interventi di manutenzione delle coperture dei due impianti sportivi comunali di via Sottoconvento e Roverino, ovvero il PalaRoja e il PalaBiancheri. Si tratta di strutture altamente utilizzate quotidianamente dalle scuole cittadine e dalle associazioni sportive del territorio, che rappresentano punti di riferimento fondamentali per la pratica sportiva ventimigliese.

Per quanto riguarda il PalaBiancheri, il telo di copertura è stato negli anni più volte danneggiato a seguito di intrusioni, con conseguenti problematiche che hanno determinato anche una significativa usura alla base delle travature della tensostruttura. Il PalaRoja presenta inoltre fenomeni di ammaloramento e tagli dovuti all’usura del tempo, nonostante gli interventi tecnici effettuati nel corso degli anni. L’Amministrazione comunale, in coerenza con il proprio programma di mandato e con l’obiettivo di garantire la piena fruibilità degli impianti sportivi, ha quindi ritenuto prioritario procedere alla candidatura del progetto al bando “Sport e periferie 2026”, al fine di assicurare la continuità delle attività sportive e intervenire sulle criticità evidenziate. L’importo complessivo dell’intervento, nonché la somma richiesta a finanziamento, ammonta a 200.000 euro.

«Con questa candidatura confermiamo l’impegno dell’Amministrazione comunale nella riqualificazione e nell’ammodernamento di tutte le strutture sportive della nostra Città – dichiarano il Sindaco, Flavio Di Muro, e l’Assessore allo Sport, Tiziana Faedda. Siamo partiti dal campo da calcio Simone Morel, con un investimento di circa 600.000 euro che ha consentito il rifacimento completo del terreno di gioco e il raggiungimento dell’omologazione dell’impianto, per poi proseguire con la palestra GIL, un altro intervento da circa 600.000 euro che permetterà il rifacimento completo delle due palestre, rossa e blu, oltre alla riqualificazione di tutti gli impianti e alla sostituzione degli infissi. Oggi ci concentriamo su altre due strutture sportive fondamentali del territorio con l’obiettivo di garantirne sicurezza, funzionalità e continuità di utilizzo. A questo si aggiunge inoltre il percorso avviato attraverso la finanza di progetto per l’ammodernamento e il rilancio del Tennis Club di Ventimiglia. È un impegno concreto sulle infrastrutture sportive, nella piena consapevolezza del valore educativo, sociale e aggregativo dello sport».