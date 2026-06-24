Controrisposta di Robaldo a Sanremo al centro: "Esternazioni personali, superfluo prendere le distanze"

"Buongiorno, resto un po' stupito dal comunicato del gruppo di Sanremo al centro, di cui ho fatto parte nel sostenere questa amministrazione. La presa di distanza dalle mie dichiarazioni mi sembra superflua, anche perché mi sembra palese che siano personali visto che c'è la mia foto e il mio nome, in quanto poi al fatto che io debba sapere le difficoltà di una amministrazione, anche questo l'ho scritto apertamente, tanto che ho aspettato due anni per dire qualcosa, dopo averlo ribadito a chi di dovere per anni".

Lo dice in una nota Mario Robaldo in risposta al gruppo consiliare Sanremo al Centro, in merito al botta e risposta delle ultime ore.