A Ventimiglia stasera inizia la prima edizione della "20Miglia Run" sul lungomare, corsa, musica e street food

È tutto pronto per la prima edizione della "20Miglia Run", la manifestazione podistica ludico-motoria aperta a partecipanti di tutte le età e organizzata da Ventimiglia Viva e Atletica Ventimiglia. L'appuntamento è fissato per questa sera sul lungomare di Ventimiglia, con ritrovo nell'area del Resentello.

Le iscrizioni saranno aperte a partire dalle ore 19, mentre la partenza è prevista alle 20.30. Il percorso si svilupperà fino al Biscione e proporrà tre diverse distanze, pensate per coinvolgere partecipanti di ogni fascia d'età: 500 metri per i Baby Runners, riservati ai nati dal 2015 al 2021, 3 chilometri per gli Under 16, nati dal 2010 al 2014, e 6 chilometri, articolati su due giri, per la categoria Open.

La quota di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e comprende il pacco gara con la t-shirt ufficiale della manifestazione. Per i Baby Runners il costo è di 5 euro e include un gadget, oltre a diverse sorprese dedicate ai più piccoli.

La serata non sarà dedicata esclusivamente allo sport. Il programma prevede anche l'intrattenimento musicale con Doc Dj e un'area street food, dove atleti, famiglie e spettatori potranno trascorrere insieme l'evento in un clima di festa.

Al termine della corsa si svolgeranno le premiazioni. Saranno premiati i primi tre classificati, il gruppo più numeroso e verranno inoltre assegnati ulteriori riconoscimenti tramite estrazione a sorte.