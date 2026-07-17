Arma di Taggia, questa sera in Piazza Chierotti il concerto "Perché Sanremo è Sanremo" (Foto)

Questa sera Piazza Chierotti ad Arma di Taggia ospiterà "Perché Sanremo è Sanremo", un concerto interamente dal vivo dedicato ai grandi successi del Festival della Canzone Italiana. L'appuntamento, a ingresso gratuito, prenderà il via alle 21.30.

Lo spettacolo proporrà un viaggio nella storia della manifestazione attraverso 58 brani eseguiti in ordine cronologico, dalla vincitrice della prima edizione del Festival, "Grazie dei fior" del 1951, fino a "Per sempre sì", canzone trionfatrice dell'edizione di quest'anno. In scaletta anche alcuni dei brani più rappresentativi della musica italiana, come "Zingara", "Almeno tu nell'universo" e "Con te partirò", insieme a successi più recenti e dal carattere ironico e coinvolgente come "Zitti e buoni" e "La terra dei cachi". Un repertorio che attraversa epoche e generi diversi, raccontando l'evoluzione della tradizione musicale italiana.

Sul palco si esibiranno cinque musicisti professionisti della provincia di Imperia: Ramon Rossi alla batteria, Riccardo Sasso alle tastiere, Maurizio Dedoni al basso, Mauro Vero alla chitarra e Riccardo D'Attis alla chitarra elettrica.

A interpretare i brani saranno invece Paolo Rossi, Luca Guerra, Selena Gaslini e Alessia Cava, tutti artisti sanremesi e componenti della Nazionale italiana che nel 2024 ha conquistato il titolo al campionato mondiale Performer World Cup.

Il format debuttò nel 2019 sul palco di Piazza Colombo a Sanremo, per poi essere riproposto negli anni successivi, ottenendo sempre un'ottima partecipazione di pubblico. Per l'edizione di quest'anno la produzione Provideoservice ha scelto di ripresentare lo spettacolo in una versione aggiornata, mantenendo però lo stile che ne ha caratterizzato il successo nelle precedenti edizioni.