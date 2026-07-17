Ospedaletti, un weekend tra musica, sapori della tradizione e teatro dialettale: tre serate per animare l'estate

Prosegue il calendario delle manifestazioni estive di Ospedaletti con un fine settimana ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere residenti e turisti. Da questa sera a domenica, il programma propone tre eventi differenti, accomunati dalla volontà di animare il paese e valorizzarne le tradizioni, spaziando dalla musica dal vivo all'enogastronomia, fino al teatro dialettale. Un'offerta variegata che punta a rendere ancora più vivace il centro rivierasco durante il periodo estivo, con iniziative distribuite tra la pista ciclabile, il rinnovato Piazzale al Mare e l'Auditorium Comunale.

Ad aprire il weekend sarà l'appuntamento di questa sera, venerdì 17 luglio, con "Musica in Pista", in programma lungo la pista ciclabile a partire dalle 21.30. Protagonista della serata sarà DJ Tex, che accompagnerà il pubblico con una selezione musicale pensata per far ballare e divertire lungo il percorso ciclopedonale. L'iniziativa rappresenta uno degli eventi dedicati all'intrattenimento estivo all'aperto, in una delle aree più frequentate del territorio, offrendo un'occasione di svago in un contesto suggestivo affacciato sul mare.

Sabato 18 luglio sarà invece il momento della quarta edizione della "Festa delle Zucchine Trombette", organizzata dall'associazione di volontariato locale U Descu Spiaretè. L'evento prenderà il via dalle 20 sul rinnovato Piazzale al Mare e celebrerà uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica ligure, la cucurbita moscata. Il menù proposto comprenderà bruschetta con zucchine trombette, ciuffi di calamari con zucchine e anguria, al costo di 15 euro. A completare la serata sarà l'intrattenimento musicale con ballo, previsto a partire dalle 21.30, per un appuntamento che unisce convivialità, sapori locali e divertimento.

Il fine settimana si concluderà domenica 19 luglio con uno spazio dedicato alla cultura e alle tradizioni teatrali del territorio. Alle 21.30, all'Auditorium Comunale, andrà infatti in scena la commedia dialettale "Che fatiga travaià", ovvero "Che fatica lavorare". Lo spettacolo proporrà aneddoti e disavventure ispirati ad arti e mestieri attraverso sketch recitati sia in dialetto locale sia in italiano. Sul palco salirà la compagnia teatrale dialettale ospedalettese Nasciui pe' Rie, da anni impegnata nella valorizzazione della cultura e della parlata locale, con uno spettacolo che promette di coniugare comicità e memoria della tradizione.