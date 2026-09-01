Sanremo e Alassio protagoniste a Venezia con “Giovani Talenti e Territorio”, il progetto con Antonio Mazzariello (Foto)

Mercoledì 3 settembre alle ore 15 presso la sala Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia si terrà l’incontro dal titolo “Sulla stessa lunghezza onda: Liguria, Cinema e Musica”.

Un progetto che sostiene il territorio e i giovani talenti arriva al Lido di Venezia. È il percorso “Giovani Talenti e Territorio”, un progetto del Festival Ligyes - promosso dal Comune di Alassio e organizzato tramite la società partecipata Gesco con il patrocinio di Regione Liguria e Genova Liguria Film Commission partner della manifestazione – che dal 2025 ha scelto di investire in un percorso capace di accompagnare giovani artisti emergenti dalla selezione di Area Sanremo fino alla realizzazione di progetti concreti nel campo della musica e dell’audiovisivo.

Quest’anno il protagonista è Antonio Mazzariello, che, dopo essersi distinto nelle selezioni di Area Sanremo per le nuove voci approdate sul palco dell’Ariston, ha ricevuto il riconoscimento “Giovani Talenti e Territorio”, assegnato da Ligyes il 26 febbraio scorso. “Un progetto come Giovani Talenti e Territorio rivela come la Liguria e il Ponente credano fortemente nel sostegno dei giovani artisti. Con Maria Tomba nel 2025 e poi con Antonio Mazzariello quest’anno Sanremo e Alassio si sono uniti nella collaborazione più proficua per la carriera di questi ragazzi: sinergia economica e creativa che grazie a Ligyes e a Genova Liguria Film Commission trasforma un sogno in una prospettiva concreta.” Marco Melgrati, Sindaco di Alassio.

Il progetto “Giovani Talenti e Territorio” rivela come la Liguria e il Ponente credano fortemente nell’obiettivo di valorizzazione dei luoghi che li ospitano per sostenere giovani promesse della musica italiana. "Siamo felici di celebrare, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione tra i Comuni di Sanremo e Alassio, LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, Genova Liguria Film Commission e Area Sanremo. Una rete che ha fatto nascere un progetto che unisce valorizzazione del territorio, cultura e sostegno ai giovani talenti, creando opportunità concrete di crescita per artisti emergenti.", avv. Enza Dedali, Assessore alla Cultura, Sinfonica, Patrimonio, Centri Storici e Frazioni Comune di Sanremo.

“Non posso che essere fiero di partecipare a questa bella iniziativa che premia la cultura, i giovani, le produzioni cinematografiche e il territorio. – orgoglioso commenta Stefano Senardi direttore del Premio “Alassio per la Musica” di Ligyes -Tutto questo è stato possibile grazie a Ligyes con la partecipazione del Comune di Alassio, Area Sanremo e il Comune di Sanremo, che insieme, per la seconda volta quest’anno, hanno portato a termine una lodevole iniziativa destinata a diventare nel tempo qualcosa di rilevante, ma che già oggi dimostra che la sinergia tra i vari attori di questo progetto è sicuramente una strada da seguire.”. Giovani Talenti e Territorio nesce infatti due anni fa in seno a Ligyes e ne esprime in pieno la filosofia che ruota attorno alla valorizzazione delle eccellenze e delle promesse artistiche: “Questo progetto ha un forte potenziale e può far scuola perché conferma che i videoclip possono essere piccoli film, ma soprattutto che i territori possono farsi conoscere grazie al potenziale di questi giovani talenti, trasmettendo la bellezza di questi scorci alle nuove generazioni”. Christian Floris coordinatore e conduttore Ligyes.

“PRIMA LINEA”: LA LIGURIA DEL PONENTE COME SET DEL PRIMO VIDEOCLIP DI MAZZARIELLO

Grazie a Ligyes Alassio Genova Cultura Fest e alla Genova Liguria Film Commission, Mazzariello è stato seguito nelle riprese del suo primo videoclip, realizzate tra Sanremo e Alassio dalla casa di produzione nazionale Addictive Ideas S.r.l., a seguito di un accordo con la sua etichetta Sony Music Italy.

Il videoclip “Prima Linea” rappresenta il risultato concreto di una filiera che ha messo in relazione il talento di un giovane artista con le competenze professionali dell’industria audiovisiva e con la valorizzazione del territorio ligure. La regia è stata affidata a Riccardo Sanmartini, la direzione della fotografia a Vincenzo Buonsanto, lo styling a Luigi D’Elia e il make-up a Greta Volpi. La produzione è stata curata da Guia Invernizzi Cuminetti ed Emanuele Berardi per Addictive Ideas S.r.l.

La collaborazione con Sony Music Italy, attraverso Veronica Vezzoli, Head of A&R Epic Records Italy, completa il percorso che ha accompagnato il giovane artista dalla selezione musicale alla realizzazione di un prodotto audiovisivo destinato alla presentazione in uno dei contesti cinematografici più importanti a livello internazionale.

IL RUOLO DELLA LIGURIA COME SET CINEMATOGRAFICO E MUSICALE

La Liguria è da sempre set naturale di grandi produzioni televisive e cinematografiche ma negli ultimi anni grazie alla direzione visionaria della Presidente Cristina Bolla questa è tra le Film Commission nazionali più attive e prolifiche. Il supporto di Genova Liguria Film Commission alla realizzazione del nuovo videoclip di Mazzariello, nato dalla collaborazione con i Comuni di Alassio e Sanremo e con le realtà locali, dimostra come l’audiovisivo possa supportare concretamente la crescita professionale dei giovani talenti, creando al contempo un forte impatto di valorizzazione e promozione per l’intero territorio ligure.

“La presenza della Genova Liguria Film Commission all’Italian Pavilion a Venezia conferma la centralità del nostro lavoro nell'accompagnare e potenziare le produzioni audiovisive sul territorio ligure. – commenta Cristina Bolla, Presidente Genova Liguria Film Commission - Il progetto con Antonio Mazzariello rappresenta esattamente la nostra visione: mettere in rete istituzioni, eccellenze musicali come Area Sanremo, grandi major come Sony e case di produzione nazionali per trasformare il talento dei giovani in un prodotto culturale d'impatto internazionale. La Liguria si conferma un set aperto e competitivo, capace di valorizzare le sue maestranze, promuovere le sue location d’eccellenza — da Ponente a Levante — e generare un circolo virtuoso tra cultura, turismo e sviluppo economico per l'intera regione".

PRESENTAZIONE DEI PORTOFINO DAYS 2027

L’appuntamento veneziano sarà anche l’occasione per presentare la quarta edizione dei Portofino Days attraverso cui la località ligure rinnova nel 2027 il sostegno a una rassegna unica nel suo genere per il settore dell’audiovisivo e della fiction internazionale e si inserisce nel racconto più ampio della Liguria come territorio capace di attrarre produzioni, valorizzare il proprio patrimonio e costruire occasioni di incontro tra televisione, musica, cultura e promozione territoriale.