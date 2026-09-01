Pigna protagonista dell’outdoor: domenica prossima tra mountain bike, trekking e scoperta del territorio

Domenica prossima Pigna sarà al centro di una giornata dedicata all’outdoor, allo sport e alla valorizzazione del territorio, con una serie di appuntamenti pensati per vivere e conoscere da vicino i sentieri e i paesaggi dell’alta val Nervia. A partire dalle 7.30 prenderà il via "Torarando 2026", l’escursione in mountain bike organizzata dall’A.S.D. Pignese insieme agli amici di Andrea Pastor, il vigile del fuoco originario di Pigna scomparso nel 2021 in seguito a un incidente in bike. Un appuntamento che unisce sport e memoria e che richiama abitualmente circa 60 partecipanti.

Il percorso, lungo circa 30 chilometri e interamente compreso nel territorio comunale di Pigna, toccherà alcune delle località più caratteristiche dell’entroterra, da Madonna di Campagna al Passo Muratone, con il suo rifugio, fino all’area del Toraggio. Il rientro verso Pigna avverrà lungo il sentiero che attraversa le Selle del Provenzale, storica zona caratterizzata da antiche costruzioni in pietra, in parte ricavate nel terreno, un tempo utilizzate dai pastori per la conservazione e la stagionatura del formaggio. Un patrimonio che racconta l’antica attività pastorale della zona e che sarà attraversato su due ruote dai partecipanti all'iniziativa.

Per le caratteristiche del tracciato, Torarando è rivolto a ciclisti con un adeguato livello di abilità tecnica e una buona preparazione fisica. Per tutti sarà obbligatorio l'utilizzo del casco, mentre sono vivamente consigliate protezioni aggiuntive. L’organizzazione ha inoltre collaborato alla pulizia e alla preparazione del percorso, contribuendo così alla manutenzione e alla valorizzazione della rete sentieristica locale. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 347 812 8797 oppure il 347 262 4782.

In contemporanea, alle 9.30, partirà un’escursione a piedi gratuita verso Gouta, con itinerario Gouta-Vecchia Ferrovia-Margheria dei Boschi-Gouta, accompagnata dalla Guida Ambientale Escursionistica Maria Giovanna Casanova. L’appuntamento permetterà di scoprire un ambiente particolarmente suggestivo dell’entroterra ligure, caratterizzato da una delle foreste più estese della regione. Abeti bianchi, faggi, aceri e pini silvestri compongono un paesaggio tipicamente montano e freddo, nonostante la zona si trovi a meno di 20 chilometri dal mare. Per prenotazioni è disponibile il 347 456 3954.

La presenza dell’abete bianco rappresenta una delle particolarità naturalistiche di quest’area, essendo una specie presente in Liguria soprattutto nell’estremo Ponente. Il percorso della Vecchia Ferrovia conserva inoltre la memoria delle attività legate allo sfruttamento del bosco: nella zona sorgeva una segheria dove il legname veniva pre-lavorato, mentre il sentiero era utilizzato per movimentare i tronchi tagliati attraverso carrelli su rotaie. Una storia che si intreccia con quella economica e produttiva delle comunità dell’entroterra e che oggi può essere riscoperta attraverso l’escursionismo.

Nel corso della giornata, il centro storico di Pigna ospiterà anche uno spazio promozionale dedicato a RivierALP, realizzato in collaborazione con il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino il progetto e consultare le nuove mappe dedicate agli itinerari per trekking e mountain bike. L’obiettivo è promuovere una fruizione consapevole dell’entroterra, valorizzando una rete di percorsi capace di collegare sport, natura, paesaggio e identità locale.

La domenica sarà inoltre caratterizzata dalla tradizionale festa in montagna organizzata dalla sezione CAI di Bordighera a Colla Melosa, nei pressi del Rifugio Allavena. Dopo la Santa Messa e il pranzo sul prato, sono previsti giochi e musica per tutti con Maurizio, Edoardo e Luca. Per le prenotazioni del pranzo è possibile contattare il 0184 195 6787 oppure il 0184 24 11 55. Un ulteriore appuntamento che completa una giornata interamente dedicata alla vita all’aria aperta.

Sport, escursionismo, natura, promozione territoriale e solidarietà saranno quindi gli elementi di una domenica pensata per mettere in evidenza le opportunità offerte dal territorio di Pigna. Un’occasione per residenti e visitatori per percorrere sentieri, conoscere luoghi meno frequentati e scoprire il patrimonio dell’alta val Nervia, anche attraverso gli itinerari di RivierALP.