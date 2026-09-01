Su Rai1 La Notte dei Fiori conquista il sabato sera: 1,5 milioni di spettatori per Sanremo

È stato un sabato sera da protagonista per Sanremo su Rai1. La Notte dei Fiori, il grande spettacolo registrato in città alla fine di luglio, ha raccolto 1.500.000 spettatori, pari al 15% di share, nella prima serata di sabato 29 agosto. Un risultato particolarmente significativo per una produzione che ha portato sul piccolo schermo le immagini e l’atmosfera di una città che, già durante la registrazione, aveva risposto con una partecipazione straordinaria. Il pubblico presente a Sanremo aveva infatti riempito le strade e gli spazi interessati dall’evento, trasformando la serata in una grande festa a cielo aperto.

Il dato assume ancora maggiore interesse considerando la concorrenza della serata. Su Canale 5 Ciao Darwin ha totalizzato 1.306.000 spettatori, con uno share del 16%, mentre La Notte dei Fiori ha raggiunto una platea di un milione e mezzo di persone. Per Sanremo si tratta quindi di una importante vetrina televisiva nazionale, capace di raccontare attraverso musica, spettacolo e immagini la tradizione e il fascino della città dei fiori. La trasmissione ha così restituito al pubblico televisivo parte dell’energia respirata a fine luglio, quando migliaia di persone avevano seguito dal vivo le iniziative organizzate nel cuore della città.

La serata televisiva rappresenta anche la conferma della capacità di Sanremo di trasformare i propri grandi eventi in occasioni di promozione oltre i confini della Liguria. La Notte dei Fiori ha infatti portato nelle case degli italiani scorci, colori e atmosfere legate a una delle tradizioni più caratteristiche del territorio. Un risultato che arriva al termine di un’estate nella quale la città ha continuato a puntare sulla propria identità, tra turismo, manifestazioni e appuntamenti capaci di richiamare pubblico. La grande partecipazione registrata durante le riprese di fine luglio aveva già dato un primo segnale dell’interesse suscitato dall’evento.

E ora sono stati gli ascolti a confermare quel successo anche davanti alla televisione. 1.500.000 spettatori e il 15% di share rappresentano un risultato che valorizza non soltanto la trasmissione, ma anche la città che l’ha ospitata. La Notte dei Fiori ha così prolungato idealmente, sul piccolo schermo, la festa vissuta a Sanremo durante la registrazione, offrendo una nuova occasione per mostrare a milioni di telespettatori il volto più spettacolare della città. Una vetrina che, per il comparto turistico e per l’immagine di Sanremo, assume un valore tutt’altro che secondario.