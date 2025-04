Stadio Comunale di Sanremo, al via l’installazione delle nuove torri faro: lavori verso la conclusione (Foto)

Sono iniziati in questi giorni i lavori di allestimento del cantiere su corso Mazzini, nei pressi dello Stadio Comunale di Sanremo, per l'installazione delle nuove torri faro dell'impianto.

A occuparsi del cantiere la ditta Edilvalle, subappaltatrice di Siram, che ha inviato i propri operai insieme a due moviere per avviare le operazioni. Questo ha comportato la restrizione del tratto i carreggiata in corso Mazzini sul lato dello stadio, così da poter operare.

Procedono quindi i lavori per sisteare l'illuminazione nello stadio cittadino. Dopo l'inizio dei lavori di scavo, partiti a metà febbraio, si è finalmente entrati nella fase conclusiva dell'intero intervento che prevedeva sia lo smantellamento di tre degli impianti sia la loro sostituzione, oltre alla sistemazione della quarta torre.

Il tutto è partito a luglio dello scorso anno quando la situazione precaria in cui si trovavano le torri portò alla chiusura dell'impianto a tutte le attività sportive, per cui iniziarono i lavori di dismessa conclusi in circa una settimana.

Se tutto dovesse risolversi nei tempi stabiliti, per la fine della stagione (e soprattutto per l'inizio della prossima) la squadra dovrebbe tornare ad avere un impianto pienamente funzionante, che permetterebbe di non dover più andare a modificare il calendario ad hoc: la mancanza di illuminazione infatti costringeva la società a far anticipare l'orario delle partite, così che il problema della poca luminosità sul terreno di gioco non si andasse a presentare (può comportare la sconfitta a tavolino).

L'intervento ha richiesto un costo complessivo di circa 300 mila euro e dovrebbe portare, entro breve tempo, a rivedere la tradizionale immagine del Comunale.