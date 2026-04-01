Sanremo, via libera alla variante del parcheggio interrato in Piazza Eroi: conclusa positivamente la Conferenza

Il Comune di Sanremo compie un nuovo passo avanti nel progetto del parcheggio interrato in Piazza degli Eroi Sanremesi. Con la determinazione dirigenziale firmata dall'architetto Miceli, il Settore Lavori Pubblici ha infatti sancito la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria relativa alla perizia di variante 2. Il provvedimento rappresenta un passaggio chiave nell’ambito del partenariato pubblico-privato (PPP) avviato per la progettazione, realizzazione e manutenzione dell’opera tramite locazione finanziaria.

La Conferenza dei Servizi, avviata a fine 2025 in modalità semplificata e asincrona, ha coinvolto numerosi enti tra cui Regione Liguria, Vigili del Fuoco, Soprintendenza e Autorità di Bacino. Durante l’istruttoria sono state richieste integrazioni tecniche e documentali, successivamente trasmesse dalla società incaricata, Nemesis Ingegneria.

Tra i passaggi più rilevanti:

Parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio

Via libera dei Vigili del Fuoco

Autorizzazione paesaggistica rilasciata il 1° aprile 2026

Assenso con prescrizioni della Regione Liguria (Difesa del Suolo)

Alcuni enti hanno dichiarato la non competenza a esprimere parere, semplificando il quadro autorizzativo.

Il dirigente del settore, ing. Giambattista Miceli, ha preso atto degli esiti della Conferenza stabilendo che: la procedura si conclude positivamente, pur con alcune prescrizioni contenute nei pareri acquisiti. Come si legge nel provvedimento, la determinazione “sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso” necessari alla realizzazione dell’intervento. Un elemento centrale è che le prescrizioni emerse non comportano variazioni progettuali significative. Per questo motivo il provvedimento è immediatamente efficace, rappresenta un titolo unico autorizzativo e consente di proseguire l’opera senza ulteriori passaggi approvativi.

Il parcheggio interrato in Piazza Eroi Sanremesi rappresenta un intervento strategico per migliorare la viabilità urbana, aumentare i posti auto nel centro cittadino e riqualificare una delle piazze più importanti della città. Con questo atto, il progetto entra in una fase operativa più avanzata, avvicinandosi alla realizzazione definitiva. che potrebbe vedere la luce nel 2027.