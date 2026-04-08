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Eventi | 08 aprile 2026, 15:45

Bordighera, il CAI organizza per domenica prossima una gita sociale in Valle Roya lungo lo storico Sentiero Valléen

Escursione tra Breil sur Roja e Airole su un antico percorso che collega Vievola a Ventimiglia

Bordighera, il CAI organizza per domenica prossima una gita sociale in Valle Roya lungo lo storico Sentiero Valléen

La sezione di Bordighera del Club Alpino Italiano organizza per domenica una gita sociale in Valle Roia, nel tratto compreso tra Breil sur Roja e Airole, lungo lo storico Sentiero Valléen. Si tratta di un antico percorso escursionistico di grande fascino, che collega Vievola a Ventimiglia, offrendo agli appassionati l’opportunità di immergersi in un contesto naturale e culturale di particolare interesse.

L’iniziativa è aperta a tutti gli escursionisti interessati a condividere una giornata all’insegna della natura e della scoperta del territorio. Per partecipare e ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare Antonio Santeusanio al numero 347.2449051. Un’occasione per riscoprire un itinerario storico e vivere un’esperienza collettiva lungo uno dei tracciati più suggestivi della zona.

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