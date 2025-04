Sanremo: l'11 maggio torna alla pista di atletica a Pian di Poma la 'Baby Maratona' con la 25a edizione

Manca poco più di un mese alla 25a edizione della ‘Baby Maratona’, manifestazione che raggiunge il quarto di secolo e che ottiene sempre un ottimo successo di partecipanti tra giovani e genitori.

Anche quest’anno si svolgerà sulla pista di atletica di Pian di Poma, con arrivi, partenze e mini ‘gare’ tra gli atleti più piccoli. Il comune ha preventivato una spesa complessiva per l’organizzazione e la logistica di circa 10mila euro.

Proprio per questo palazzo Bellevue ha demandato gli uffici nella ricerca di sponsor per garantire un ritorno economico ed un calo delle spese globali. Il dirigente del settore si occuperà di stabilire i gradi di visibilità in relazione all’importo offerto, tenendo conto che quella minima dovrà essere almeno pari a 300 euro.

Per ottenere le sponsorizzazioni il Comune diramerà un apposito bando.

(Nella gallery le foto dello scorso anno)