A Sanremo, i sapori e i profumi della Valle Camonica saranno protagonisti a Villa Ormond e al Villaggio dei Fiori.

Tra i momenti più interessanti dell’evento “Aspettando Villa Ormond in fiore”, che avrà come ospite anche il famoso chef Luca Pappagallo, ci sarà anche il gemellaggio con il concorso "Un Fiore nel piatto", un'iniziativa ideata da Loretta Tabarini, presidente di PromAzioni360 e che quest'anno festeggia la sua decima edizione.

A Sanremo saranno presentati gli chef vincitori e i piatti premiati nella competizione, con un focus particolare sulla valorizzazione dell'alta cucina attraverso l'impiego di ingredienti naturali e distintivi come i fiori.

Oltre agli incontri e agli show cooking, il mercoledì 16 aprile ci sarà una serata speciale al Villaggio dei Fiori. I partecipanti avranno l'opportunità di gustare un menù tipico della Valle Camonica, realizzato dagli chef Sergio Sartor e Flavio Ottonello, caratterizzato da un’offerta gastronomica che rappresenta la ricca biodiversità del territorio.

Accanto a un menù originale, arricchito dai profumi, dai colori e dai sapori autentici della Valle, le aziende locali presenteranno i loro prodotti e racconteranno la loro storia, offrendo ai presenti un'esperienza unica di connessione con le radici culinarie della regione.

Gli ospiti della serata potranno ascoltare i racconti del giornalista Claudio Porchia e interagire con i titolari delle aziende scoprendo il gusto dei vari prodotti, che spaziano dalle carni e salumi alle erbe spontanee e farine locali. Non mancheranno i famosi Casoncelli camuni, una pasta ripiena tradizionale, e la Spongada, un dolce tipico della Valle, da gustare anche in abbinamento ai deliziosi salumi locali. Per chiudere in bellezza, ci sarà una degustazione di formaggi di Malga, tra cui alcuni concorrenti e vincitori del prestigioso concorso “Fiormaggi”, sempre organizzato da PromAzioni360.

Loretta Tabarini, con entusiasmo dichiara: “Siamo entusiasti di portare le eccellenze della nostra terra a Sanremo e desideriamo ringraziare gli organizzatori per l'invito e l'ospitalità. I nostri prodotti rappresentano una vera e propria eccellenza gastronomica, meritevoli di essere conosciuti e apprezzati anche al di fuori della nostra regione. Vogliamo alimentare un dialogo culturale attraverso la cucina, creando legami tra le diverse tradizioni culinarie e valorizzando la nostra identità gastronomica.”

A questo link il programma degli eventi di Villa Ormond, che sono ad ingresso libero fino all'esaurimento dei posti disponibili. Per questo motivo si consiglia la prenotazione scrivendo a segreteria@ristorantidellatavolozza.it

Questo il menù della serata del 16 aprile, dove ogni piatto sarà accompagnato da una narrazione di tradizione e cultura, promettendo un'esperienza gastronomica entusiasmante.

Menù:

• Antipasto di salumi della Valle Camonica con spongada; Crostini sfiziosi al burro con fiori ed erbe spontanee; Bruschette mignon con lardo camuno, miele e noci

• Casoncelli “Colombè” al burro nostrano

• Costine caramellate con polenta di mais nero spinoso

• Degustazione formaggi tipici della Valle Camonica: Silter, Bré, Nostrano, Formaggella, Casolet, Ri-cotta affumicata

• Spongada (dolce tipico Camuno) con crema Mou

Vini della Cantina Bignotti: Cultivar delle Volte Spumante Pas Dosé “Supremo”; Cultivar delle Volte Valca-monica Bianco IGT “Giulia”; Cultivar delle Volte Valcamonica Rosso IGT “Impervio”

I prodotti della serata saranno forniti dalle aziende: Malegno Carni - Volpi Vera Letizia; Furloni Martino - Rifugio Colombé; Agricola Lui - La Perla Nera; Consorzio Tutela Silter Dop; Associazione Bré - Il Quadrifoglio; Salvetti Nadia – Spagnoli Sonia; Pedretti Gabriele - La Cuna del Lac.

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica

Il costo per partecipare a questa serata è di 35 euro a persona, esclusi i vini.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 380 8686215

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo mail. info@villaggiodeifiori.it; sito: www.villaggiodeifiori.it