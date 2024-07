Arma di Taggia: oggi pomeriggio la seconda edizione della Sant'Erasmo Run 10km"

Sono già 140 gli iscritti alla seconda edizione della manifestazione podistica “LA SANT’ERASMO RUN K10” in calendario questa sera, con partenza alle ore 18:00, ad Arma di Taggia. In programma una gara competitiva di 10 Km, su un percorso omologato dalla FIDAL , inserita all’interno del Calendario Nazionale delle corse su strada. Prevista anche una marcia ludico motoria amatoriale a passo libero, aperta a tutti, che si svolgerà sullo stesso percorso ma su una distanza di 5 km.

Tra gli atleti locali al via figurano anche Michele Chiefari e Alessio Revello , entrambi portacolori della Golfodianese Ultra Runners. L’organizzazione tecnica è curata dalla Naturun Team Valle Argentina . Il tempo massimo delle due corse è fissato in due ore.

Oggi pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 17:30 presso il desk allestito in Piazza Tiziano Chierotti, sono ancora aperte le iscrizioni per la sola marcia di 5 Km. Anche quest’anno la manifestazione allieterà e animerà il weekend di festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo, Santo del borgo marinaro di Arma di Taggia.