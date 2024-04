Sanremo: decisione dell'Amministrazione, il molo lungo del porto vecchio sarà intitolato ai 'Consoli del Mare'

I ‘Consoli del Mare’ a Sanremo sono da tanti anni una vera e propria istituzione che, ad ogni giorno di Ferragosto tornano con il ricordo per chi è caduto in mare e chi, invece, viene premiato per aver dedicato in qualche modo la vita allo splendido specchio acqueo di fronte alla città dei fiori.

Oltre alla bella cerimonia che ogni anno si svolge al Santuario della Madonna della Costa e sul porto, il Comune di Sanremo ha deciso di dare ulteriore lustro all’antica carica affidata dalle autorità comunali di Sanremo a due sanremaschi competenti di commercio marittimo e di tecnica navale o portuale.

Il molo lungo del vecchio scalo matuziano, del quale si hanno notizie dal 1400, sarà intitolato proprio ai ‘Consoli del Mare’ e, a breve, una targa sarà apposta nei pressi della prima scala che sale proprio sul molo, a ridosso della vecchia Capitaneria di Porto. Sarà un modo per ricordare chi non c’è più ma dare ancora più peso a chi sarà insignito dell’ambito titolo.

Nella scelta dei nuovi ‘Consoli’, che viene fatta dalla Famija Sanremasca, ora si guarda alle attività svolte dai candidati. Una volta il Comune teneva conto inoltre dell’onestà dei candidati prescelti, in quanto i Consoli dovevano intervenire nelle liti tra patroni di navi e marinai e comunque in tutte le controversie riguardanti il porto matuziano; erano anche autorizzati a giudicare e punire i colpevoli e i trasgressori delle leggi comunali. Erano pure competenti a fornire pareri per il buon funzionamento del porto.

I Consoli del mare sono citati per la prima volta in un documento del luglio 1576, ma i loro precisi compiti istituzionali sarebbero stati fissati soltanto nell’adunanza del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1579. Nella stessa seduta venne anche stabilita una multa di 25 lire per coloro che si fossero rifiutati di assumere la carica.