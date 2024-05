Meglio tardi che mai: il Comune di Sanremo manda in pensione Windows ’98 e si affida a un nuovo software per la gestione del consiglio

Ormai si era sviluppata anche una sorta di strana affezione, ma arrivati al 2024 forse è il momento giusto per mandare in pensione Windows ’98 dagli schermi che fino al mese scorso hanno gestito il consiglio comunale di Sanremo. Era l’ultimo baluardo di un’informatica che non c’è più, quasi pionieristico nell’epoca dei social, della digitalizzazione della pubblica amministrazione e del tech a tutti i costi. A ogni seduta aveva un non so che di romantico vedere quella schermata ormai non più “vecchia”, ma vicina al “vintage”.

Ora è tutto un ricordo. Palazzo Bellevue volta pagine e apre a un nuovo sistema informatico che gestirà le sedute dell’assise. Il tutto proprio in occasione dell’ultimo consiglio comunale dell’era Biancheri. E così tutti i consiglieri si sono ritrovati a “lezione” di lunedì per imparare il nuovo sistema di voto che, di fatto, dovranno utilizzare una sola volta, il giorno successivo. Meglio tardi che mai, anche se forse qualcuno avrebbe preferito aspettare l’ultima seduta prima della svolta.