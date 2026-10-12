Vallebona, riaffiorano dalla cantina le lettere di un soldato della Grande Guerra: un secolo di ricordi tra il fronte e la famiglia

Lettere ingiallite dal tempo, parole scritte a mano oltre un secolo fa, timbri militari e messaggi che raccontano la lontananza da casa durante la Prima guerra mondiale. A Vallebona sarebbero riemerse, all'interno di una cantina, alcune testimonianze della corrispondenza tra un soldato italiano e i suoi familiari, documenti che potrebbero presto entrare a far parte del patrimonio storico della comunità. A segnalare il ritrovamento è stato un cittadino che ha accompagnato la comunicazione con diverse fotografie delle lettere e delle cartoline rinvenute. "Ritrovate per caso in una cantina di Vallebona alcune lettere risalenti alla prima guerra mondiale. Le lettere verranno donate al Comune di Vallebona", si legge nel breve messaggio.

Le immagini mostrano cartoline postali militari del Regio Esercito, con intestazioni prestampate, timbri della posta militare e riferimenti alla zona di guerra. In più documenti compare il nome di un soldato, apparentemente identificabile come Alessandro Rossi, con indicazioni relative alla 94ª Compagnia Mitragliatrici e alla 20ª Divisione. Alcune delle date visibili sembrano collocare la corrispondenza nel 1917, nel pieno del primo conflitto mondiale. Una prima lettura delle fotografie permette inoltre di individuare riferimenti alla famiglia, alle notizie ricevute da casa e all'attesa di nuove lettere.

È proprio il contenuto personale a rendere particolarmente interessante il ritrovamento. Accanto alle indicazioni militari emergono infatti pensieri, preoccupazioni e speranze di un uomo lontano dai propri affetti, costretto a mantenere i contatti attraverso una corrispondenza che poteva richiedere giorni o settimane per raggiungere la destinazione. In una delle lettere il soldato esprime il desiderio di tornare a casa e di riabbracciare i propri cari, affidando alla scrittura l'incertezza di un futuro condizionato dalla guerra. Parole che, a distanza di oltre cent'anni, restituiscono una dimensione quotidiana e profondamente umana di uno dei periodi più drammatici della storia italiana. Tra gli elementi che meritano ulteriori approfondimenti figura anche la presenza di timbri postali riconducibili a Vallebona, possibile punto di partenza per ricostruire il legame tra il militare, i destinatari delle lettere e il territorio.

La documentazione, secondo quanto comunicato dall'autore della segnalazione, sarebbe destinata al Comune di Vallebona. Un'eventuale acquisizione permetterebbe di conservare queste testimonianze e, attraverso un successivo lavoro di studio, ricostruire con maggiore precisione la storia delle persone coinvolte. Restano infatti da accertare l'identità completa del soldato, la provenienza originaria della corrispondenza e le circostanze del ritrovamento, così come l'effettivo percorso previsto per la donazione. Intanto, dalle fotografie emerge il valore di una testimonianza che va oltre la semplice curiosità storica: lettere conservate per generazioni, nelle quali la grande storia della guerra incontra quella, più intima, di una famiglia e di una comunità.

Un piccolo archivio di memoria privata che potrebbe trovare una nuova collocazione pubblica, restituendo a Vallebona un frammento del proprio passato.