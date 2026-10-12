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Imperia, il 13 ottobre una dimostrazione di Protezione civile al porto per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei disastri naturali
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Attualità | 12 ottobre 2026, 15:05

Genieri e trasmettitori, Ventimiglia ospita il 56° anniversario Italia-Francia dell'Anget (Foto)

Corteo e cerimonia militare alla presenza di autorità civili e militari italiane e francesi

Genieri e trasmettitori, Ventimiglia ospita il 56° anniversario Italia-Francia dell'Anget (Foto)

Raduno, corteo e cerimonia militare. Ventimiglia ospita il 56° incontro Italia-Francia dell'Anget Genieri e Trasmettitori e Amicale Des Transmissions et du gènie de la Cote d'Azur.

La cerimonia si è svolta, ieri, innanzi al monumento ai genieri e trasmettitori in via Giovanni XXIII alla presenza di autorità civili, locali e regionali, militari, associazioni d'Arma e combattentistiche, delegazioni della Liguria, del Piemonte e della Costa Azzurra. Dopo il raduno e il ricevimento di autorità e associazioni, si sono svolti il corteo verso il monumento ai caduti genieri e trasmettitori e la cerimonia militare.

Un momento solenne per onorare i caduti e rinnovare quei valori di servizio, rispetto e fratellanza che uniscono le comunità e rafforzano l’amicizia tra Italia e Francia.

Elisa Colli

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