Influenza e Covid, al via la campagna vaccinale in Area 1: dal 15 novembre antinfluenzale gratuito per tutti

È partita oggi, lunedì 12 ottobre, anche sul territorio di ATSL – Area 1 la campagna vaccinale 2026-2027 contro l'influenza e il Covid-19, in linea con l'avvio annunciato da Regione Liguria. Nella prima fase, il vaccino antinfluenzale è offerto gratuitamente alle persone dai 60 anni in su, ai bambini dai sei mesi ai sei anni e alle categorie considerate a rischio, secondo le indicazioni ministeriali. Dal 15 novembre la gratuità sarà estesa a tutta la popolazione, ampliando così le possibilità di accesso alla prevenzione in vista della stagione invernale.

Le vaccinazioni sono disponibili attraverso la rete sanitaria territoriale, rivolgendosi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, alle farmacie aderenti oppure agli ambulatori vaccinali. Per quanto riguarda il vaccino anti Covid-19, la somministrazione è rivolta alle categorie per le quali è raccomandata. L'obiettivo è facilitare l'accesso alla vaccinazione, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi presenta condizioni che possono aumentare il rischio di complicanze. Per agevolare ulteriormente i cittadini, ATSL – Area 1 ha inoltre programmato tre Open Day a ingresso libero e senza prenotazione.

"La vaccinazione antinfluenzale è un'opportunità di prevenzione che, con l'avvio progressivo della campagna, sarà rivolta a tutta la popolazione. Da oggi possono vaccinarsi gratuitamente le categorie previste in questa prima fase; dal 15 novembre l'offerta sarà estesa a tutti. Aderire significa proteggere la propria salute e contribuire alla tutela della comunità. In Area 1, oltre ai consueti canali vaccinali, abbiamo organizzato tre Open Day senza prenotazione per facilitare l'accesso alla vaccinazione", dichiara Marino Anfosso, direttore di ATSL – Area 1.

Come prenotare la vaccinazione

Per effettuare la vaccinazione è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta. In alternativa, gli ambulatori vaccinali territoriali ricevono su prenotazione secondo giorni e orari prestabiliti. A Imperia, l'ambulatorio del Palasalute di via Acquarone 9, al piano terra, è aperto il martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13. Per informazioni e appuntamenti è possibile scrivere a im.vaccinazioni@asl1.liguria.it oppure telefonare al numero 0183 537 620.

A Sanremo, le vaccinazioni vengono effettuate presso il Palasalute di via San Francesco 96, al terzo piano, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30. Il contatto email è sr.vaccinazioni@asl1.liguria.it, mentre il numero telefonico è 0184 536 277. A Ventimiglia, invece, l'ambulatorio di Villa Olga, in corso Genova 88, al piano terra, è operativo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 12.45. Per contattare il servizio sono disponibili l'indirizzo xx.vaccinazioni@asl1.liguria.it e il numero 0184 534 852.

La prenotazione della vaccinazione antinfluenzale può essere effettuata anche attraverso il portale regionale Prenoto Vaccino, il numero verde 800 938 818, selezionando l'opzione 2, gli sportelli CUP e le farmacie che effettuano prenotazioni CUP. Tra gli strumenti disponibili figura anche Salute Simplex, accessibile via web e tramite app. Nelle farmacie aderenti possono prenotare le vaccinazioni le persone dai 18 anni in su, mentre per i minori di 18 anni la somministrazione è prevista negli ambulatori Asl o attraverso i pediatri di libera scelta. Possono inoltre accedere alla vaccinazione anche le persone non residenti in Liguria, prenotando direttamente presso gli ambulatori vaccinali.

Tre Open Day tra fine ottobre e inizio novembre

Per rendere la campagna ancora più accessibile, ATSL – Area 1 ha organizzato tre giornate di vaccinazione senza prenotazione, dalle 12 alle 18, nelle principali città del territorio. Durante gli Open Day il vaccino antinfluenzale sarà disponibile per tutta la popolazione, mentre la vaccinazione anti Covid-19 sarà riservata alle categorie a rischio. Si tratta di un'opportunità aggiuntiva rispetto ai normali canali di accesso, pensata per agevolare chi desidera vaccinarsi senza dover fissare un appuntamento.

Il calendario degli appuntamenti prevede tre date:

Giovedì 29 ottobre, a Ventimiglia: Villa Olga, corso Genova 88, piano terra, ambulatorio vaccinazioni.

Venerdì 30 ottobre, a Imperia: Palasalute, via Acquarone 9, piano terra, Casa della Comunità.

Venerdì 6 novembre, a Sanremo: Palasalute, via San Francesco 96, terzo piano, ambulatorio vaccinazioni.

Vaccinazioni a domicilio e in ambiente protetto

Sono previste modalità specifiche anche per le persone che, a causa delle proprie condizioni, non possono raggiungere gli ambulatori. Chi si trova in una condizione di assoluta non deambulabilità può rivolgersi al proprio medico di famiglia per richiedere la vaccinazione anti Covid-19 attraverso il servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI). Su richiesta del medico è possibile effettuare contestualmente anche la vaccinazione antinfluenzale, così da facilitare la protezione delle persone maggiormente fragili.

Per chi necessita invece della vaccinazione anti Covid-19 in ambiente protetto, è necessario contattare il servizio di Terapia Antalgica dell'Ospedale di Sanremo, scrivendo all'indirizzo email prof.san.vaccini@asl1.liguria.it. La campagna punta quindi a garantire diverse modalità di accesso, attraverso gli ambulatori territoriali, i professionisti sanitari e i servizi dedicati, con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di persone e rafforzare la prevenzione in vista dei mesi più freddi.