Sanremo, il Mercato dei Fiori punta sull’innovazione: 16 milioni per il rilancio della struttura (Foto)

Il sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra, accompagnato dagli assessori Alessandro Piana e Luca Lombardi, ha visitato questa mattina il Mercato dei Fiori di Sanremo nell'ambito dell'iniziativa organizzata da Amaie Energia e Servizi per fare il punto sugli interventi di ammodernamento della struttura e sulle prospettive del comparto florovivaistico. Alla visita hanno partecipato il nuovo presidente di Amaie Energia e Servizi Giancarlo Ghinamo, il presidente uscente Sergio Tommasini, il consigliere regionale Armando Biasi e rappresentanti del Comune di Sanremo, delle istituzioni, delle associazioni di categoria e delle imprese del settore.

"Il Mercato dei Fiori non è soltanto un luogo di scambio commerciale, ma il cuore di un distretto produttivo che porta la qualità e la professionalità del Ponente ligure sui mercati nazionali e internazionali - dichiara l'assessore Alessandro Piana - Il piano straordinario di investimenti da 16 milioni di euro, sostenuto in modo determinante dalle risorse del Pnrr, rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro di questa infrastruttura. Il nuovo hub logistico, la digitalizzazione e l'ammodernamento dell'asta dei fiori, il potenziamento delle celle frigorifere e il nuovo impianto fotovoltaico consentiranno di migliorare l'efficienza della struttura, ridurre i costi logistici e rafforzare la competitività delle nostre imprese, garantendo al tempo stesso una maggiore sostenibilità ambientale. "Ringrazio il sottosegretario La Pietra per l'attenzione e la costante collaborazione con il nostro territorio, e il Comune di Sanremo per l'impegno nel sostenere il percorso di ammodernamento del Mercato dei Fiori e nella valorizzazione di un comparto che rappresenta una delle eccellenze produttive della città. La sinergia tra Governo, Regione, amministrazione comunale e sistema produttivo è essenziale per accompagnare il florovivaismo ligure verso nuove opportunità di crescita".

“La visita del sottosegretario Patrizio La Pietra al Mercato dei Fiori di Sanremo conferma l’attenzione del Governo verso uno dei comparti più rappresentativi dell’economia ligure - dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi - Sanremo è conosciuta nel mondo come Città dei Fiori e questa identità, costruita grazie al lavoro di generazioni di imprenditori e floricoltori, contribuisce anche alla promozione e all’attrattività turistica della Liguria. La riforma del florovivaismo rappresenta una risposta concreta per il settore e, come Regione, vogliamo continuare a rafforzare il legame tra produzione, territorio e turismo. Ringrazio il sottosegretario La Pietra per la presenza e il senatore Gianni Berrino per aver promosso e organizzato questa importante visita istituzionale”.

La giornata, promossa da Amaie Energia e Servizi, ha previsto la visita ai nuovi spazi del Mercato dei Fiori e un confronto tra istituzioni, amministratori della società, associazioni di categoria e operatori del comparto. L'iniziativa si inserisce anche nella fase di avvicendamento alla guida della società, con Giancarlo Ghinamo che succede a Sergio Tommasini alla presidenza, nel segno della continuità del percorso di innovazione e valorizzazione del Mercato dei Fiori.