Formedil Imperia protagonista al SAIE di Bologna: due allievi conquistano il premio Giovani Promesse all'Ediltrophy

Si è conclusa con un risultato di grande soddisfazione la partecipazione di Formedil Imperia al SAIE Bologna 2026, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al mondo delle costruzioni, dell'innovazione tecnologica, della formazione professionale e della sicurezza. Dal 7 al 10 ottobre, l'Ente imperiese è stato presente al Padiglione 28 con gli allievi Hakki Cifci, Samuel Uruci, Jacopo Simone e Giorgio Lercari, accompagnati dal tutor Aldo Riva e dal direttore Francesco Castellaro. Un'esperienza che ha permesso ai giovani di confrontarsi con le realtà del settore a livello nazionale e di conoscere da vicino le nuove opportunità offerte dal comparto edile.

Nel corso delle quattro giornate, Formedil Imperia ha presentato alcune delle attività più innovative sviluppate nell'ambito della formazione, con particolare attenzione alla stampa digitale 3D, alla realtà virtuale e alle simulazioni immersive attraverso visori VR. Tecnologie che stanno contribuendo a trasformare il modo di apprendere le competenze professionali, rendendo le attività didattiche sempre più pratiche, coinvolgenti e aderenti alle esigenze delle imprese. La partecipazione alla manifestazione ha rappresentato anche un'occasione di confronto con altri Enti Formedil, professionisti, aziende e operatori del settore, favorendo lo scambio di esperienze, la condivisione di buone pratiche e lo sviluppo di nuove collaborazioni.

Il momento più importante della trasferta bolognese è stato però la Finale Nazionale Ediltrophy '26 – Gara di Arte Muraria, competizione che mette alla prova le capacità tecniche, la precisione e la preparazione dei partecipanti. In questa occasione, Formedil Imperia ha ottenuto un riconoscimento significativo grazie a Hakki Cifci e Samuel Uruci, vincitori del Premio Speciale Giovani Promesse – obbligo formativo IeFP. Un risultato che valorizza l'impegno dei due allievi, la qualità del lavoro svolto e la capacità di collaborare, confermando l'importanza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per accompagnare i giovani verso il mondo del lavoro.

"Per noi è un risultato che va oltre il premio", sottolinea il direttore di Formedil Imperia, Francesco Castellaro, esprimendo la soddisfazione dell'Ente per il percorso compiuto dai ragazzi. "Hakki Cifci, Samuel Uruci, Jacopo Simone e Giorgio Lercari hanno rappresentato il nostro Ente con grande serietà, entusiasmo e partecipazione. Il riconoscimento ottenuto da Hakki e Samuel nella Finale Nazionale Ediltrophy è motivo di grande soddisfazione e conferma il valore del lavoro che portiamo avanti ogni giorno con i nostri ragazzi", aggiunge Castellaro, evidenziando il valore educativo dell'esperienza vissuta a Bologna.

Il direttore sottolinea inoltre l'importanza di offrire agli allievi occasioni concrete per mettersi alla prova e conoscere le prospettive professionali del settore. "Portare i nostri allievi a vivere un'esperienza nazionale come il SAIE significa offrire loro la possibilità di confrontarsi, mettersi alla prova e comprendere concretamente le opportunità che il settore delle costruzioni può offrire. Crediamo in una formazione sempre più pratica, tecnologica e vicina al mondo del lavoro". Stampa 3D, realtà virtuale, simulazioni e attività laboratoriali diventano così strumenti fondamentali per preparare i ragazzi alle competenze richieste oggi e in futuro dalle imprese.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al tutor Aldo Riva, che ha seguito gli allievi durante l'intera esperienza, supportandoli nelle attività in fiera, nella preparazione e nella partecipazione alla competizione nazionale. La presenza al SAIE ha consentito inoltre a Formedil Imperia di valorizzare i propri percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, le attività dell'Area Sicurezza, l'innovazione tecnologica applicata alla didattica e i servizi destinati al mondo del lavoro e alle imprese.

"Torniamo da Bologna con nuove idee, nuovi contatti e una conferma importante: investire sui giovani, sulle competenze, sulla sicurezza e sull'innovazione è la strada giusta per costruire il futuro del settore edile", conclude Castellaro. Il premio conquistato dai due allievi rappresenta così non soltanto un riconoscimento individuale, ma anche un risultato per l'intero percorso formativo dell'Ente imperiese, impegnato a coniugare preparazione tecnica, nuove tecnologie e attenzione alle esigenze di un comparto in continua evoluzione.