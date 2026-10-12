Imperia, il 13 ottobre una dimostrazione di Protezione civile al porto per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei disastri naturali

Sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza della prevenzione, della sicurezza e della gestione delle emergenze. È questo l'obiettivo dell'iniziativa in programma domani a Imperia, in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. La Prefettura di Imperia, di concerto con le componenti del sistema territoriale di Protezione Civile, coordinerà un'importante attività di informazione e sensibilizzazione, con l'intento di avvicinare i più giovani ai temi della sicurezza e di far conoscere il ruolo svolto dalle diverse istituzioni nella tutela della popolazione.

Il momento centrale della giornata sarà rappresentato da una dimostrazione operativa al Porto Turistico di Imperia, nell'area del Molo San Lazzaro, alla Banchina Corpi dello Stato. L'attività sarà curata dalla Capitaneria di Porto, dalla Croce Rossa Italiana e dalla Protezione Civile di Imperia, con la collaborazione delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco. Un'occasione per mostrare sul campo le attività e le competenze delle diverse componenti impegnate nella gestione delle emergenze, evidenziando l'importanza del coordinamento tra gli enti e della preparazione di fronte a situazioni di pericolo.

La manifestazione si inserisce nel programma della Settimana Nazionale della Protezione Civile, iniziativa istituita per rafforzare la cultura della prevenzione e promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi legati ai disastri naturali. L'obiettivo è consolidare la collaborazione tra le istituzioni e favorire una partecipazione sempre più attiva dei cittadini, a partire dai più giovani, nella diffusione delle buone pratiche di sicurezza. Conoscere i rischi del proprio territorio, sapere come comportarsi in caso di emergenza e comprendere il funzionamento del sistema di soccorso rappresentano infatti strumenti fondamentali per contribuire alla tutela della comunità.

Attraverso la dimostrazione al porto, la Prefettura e gli operatori coinvolti puntano a rendere più concreta la conoscenza della Protezione Civile, mostrando l'importanza del lavoro svolto quotidianamente da chi interviene nelle situazioni di necessità. La prevenzione, la formazione e la collaborazione tra le diverse componenti del sistema territoriale sono elementi essenziali per affrontare con maggiore efficacia le criticità e ridurre le conseguenze degli eventi calamitosi. L'iniziativa del 13 ottobre vuole quindi essere anche un momento di incontro tra istituzioni e nuove generazioni, nella convinzione che la sicurezza sia una responsabilità condivisa e che la cultura della prevenzione debba essere costruita fin dalla giovane età.