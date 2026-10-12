Organizzazione di Halloween e Festa della Zucca nel centro storico: assemblea pubblica a Vallecrosia al Mare

Assemblea pubblica nel centro storico di Vallecrosia al Mare. Sono previsti tre incontri tra l'Amministrazione Perri e gli abitanti del borgo.

Il 12, il 19 e il 26 ottobre alle 21 nei locali delle ex scuole della città alta i cittadini potranno confrontarsi con il sindaco Fabio Perri e la sua Amministrazione sull'organizzazione dell'evento di Halloween 2026 e della Festa della Zucca.

"La consegna dei braccialetti per i residenti e gli aventi diritto all'ingresso gratuito sarà il 26 ottobre durante l'assemblea pubblica" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "La partecipazione è importante. Vi aspettiamo numerosi".