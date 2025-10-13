Un giovane talento del “Cassini” nell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali: Eliseo Maceli si esibirà in Vaticano

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato in questi giorni l’elenco ufficiale degli alunni ammessi a far parte dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, una prestigiosa formazione composta da 91 giovani musicisti selezionati su scala nazionale. Tra questi, 56 si esibiranno già il 30 ottobre alle 21 nella suggestiva cornice della Sala Nervi in Città del Vaticano.

Tra i nomi dei giovani talenti scelti figura anche quello di Eliseo Maceli, studente della classe II M del Liceo musicale “G.D. Cassini”, che prenderà parte al concerto nei violini secondi. La selezione di Eliseo rappresenta un risultato straordinario, non solo per il numero limitato di posti disponibili, ma anche per la complessità dello strumento e la giovanissima età dell’alunno, che si troverà a condividere il palco con i migliori strumentisti liceali d’Italia.

Accanto a lui, un altro allievo del Cassini ha dato prova del proprio valore: Oscar Palmero, flautista della classe IV M, ha infatti ottenuto l’idoneità nella selezione nazionale. Un riconoscimento che conferma la qualità della preparazione e della dedizione dei giovani musicisti dell’istituto. "Il successo dei nostri studenti è motivo di grande orgoglio per tutta la scuola» – sottolineano i docenti del dipartimento musicale – ed è il frutto di un intenso lavoro quotidiano, di passione e di impegno costante nello studio dello strumento".

Ancora una volta, il Liceo musicale 'G.D. Cassini' si distingue per la qualità della formazione dei suoi alunni, che portano in alto il nome dell’istituto nel panorama musicale nazionale.